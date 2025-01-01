Меню
Рождественский Бах
Билеты от 2000₽
Киноафиша Рождественский Бах

Рождественский Бах

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Рождественский концерт в «Зарядье»

Фестивальный барочный оркестр «Зарядье» и вокальный ансамбль Intrada под руководством дирижёра Екатерины Антоненко приглашают вас на праздничный предновогодний вечер, посвящённый творчеству Иоганна Себастьяна Баха. В рамках концерта будут представлены избранные рождественские сочинения композитора.

Кантата Gloria in excelsis Deo

Кантата Gloria in excelsis Deo, BWV 191, относится к позднему периоду творчества Баха и была написана предположительно в 1742 году. Текст кантаты основан на богослужебном гимне из Евангелия от Луки (глава 2, стих 14). В музыкальном оформлении используются элементы из Мессы 1733 года, что создаёт уникальное соединение прежних и новых идей. В частности, вступительная часть кантаты сохранила свои оригинальные формы, в то время как вторая и третья части снабжены новым текстом для достижения яркости и выразительности.

Магнификат

Магнификат, написанный в 1723 году, вероятно, был создан для рождественской вечерней службы в Лейпциге. Это масштабное произведение на слова евангельской молитвы «Величит душа моя Господа» состоит из 12 номеров, включая хоровые части и арии. Интересно, что содержание Магнификата во многом перекликается с Рождественской ораторией BWV 248, написанной через 11 лет, предвосхищая её музыкальные формы.

Не упустите возможность насладиться изысканными произведениями великого композитора в исполнении выдающихся музыкантов!

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 2000 ₽

