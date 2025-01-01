Меню
Рождественский атмосферник
Билеты от 1200₽
Киноафиша Рождественский атмосферник

Спектакль Рождественский атмосферник

Постановка
Дом Высоцкого на Таганке 6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Чудо на Рождество: спектакль «Ясли Христовы»

Мечтали ли вы когда-нибудь сыграть на одной сцене с профессиональными актерами? Теперь это возможно! Спектакль «Ясли Христовы» пригласит вас в атмосферу настоящего семейного праздника.

Как только вы переступите двери театра, перед вами развернется картина домашнего Рождества: здесь режут салаты, кто-то выпивает, а в углу примеряют карнавальные маски, готовя сюрприз для своих близких. Главный герой, Лука Купьелло, отчаянно старается собрать семью вокруг символа Рождества — Яслей Христовых.

Семейные распри и желание чуда

Однако его взрослые дети давно не верят в чудеса и только подливают масло в огонь, устраивая праздник непослушания. Лука не в силах выдержать это противоречие и теряет сознание. В этот момент вокруг него собираются родные, друзья и соседи, стремящиеся вернуть Луку к жизни.

Ожидания зрителей

Что выйдет из этой ситуации? Смогут ли актеры, совместно с вами, сотворить настоящее чудо и вернуть старого чудака к жизни? Приходите на спектакль, чтобы узнать ответ на этот вопрос и стать частью незабываемого театрального события!

Купить билет на спектакль Рождественский атмосферник

Декабрь
23 декабря вторник
19:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 1200 ₽
24 декабря среда
19:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 1200 ₽

