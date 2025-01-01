Рождественские встречи у барона Кельха

Музыка и загадки в особняке Кельха

В этой зимней поре вас приглашают на яркий праздничный концерт в одном из самых загадочных и закрытых особняков Петербурга — легендарном Особняке Кельха. Этот уникальный вечер объединяет в себе не только красивую музыку, но и удивительные архитектурные детали.

Программа выступления

В концертной программе прозвучат произведения Антонио Вивальди, Джакомо Пуччини, Алессандро Тости и Людовико Эйнауди. Уникальность звучания вечерней программы обеспечат талантливые музыканты, задающие тенденции на современной сцене.

Экскурсия по особенностям интерьера

Перед концертом гостей ждет увлекательная экскурсия по анфиладе парадных залов. Интерьеры особняка восхищают своей несравненной, чарующей красотой. Вы сможете увидеть монументальную роскошь французского ренессанса, пышное великолепие золочёного барокко, а также изысканную грацию игривого рококо. Кульминацией экскурсии станет Готическая столовая — зал с красочными витражами и мистической атмосферой, которая перенесет вас в рождественскую сказку.

Звезды вечера

Одной из жемчужин концерта станет виртуозный музыкант Антон Регонен, который исполнит «Времена года» Вивальди на ксилофоне — редком ударном инструменте. Это уникальная возможность услышать знакомые классические шедевры в необычном звучании.

Особую атмосферу создаст оперная певица Марина Зятькова, обладающая «голосом ангельской красоты» и множеством престижных наград. В её исполнении можно будет услышать проникновенную арию Лауретты из оперы «Джанни Скикки» и традиционную неаполитанскую песню «A vucchella». Чарующее сопрано певицы наполнит зал особым трепетом.

Современная музика

Программа также включает произведения современного итальянского композитора Людовико Эйнауди, который обогащает классические формы элементами поп-музыки и рока. Удивительные композиции Эйнауди исполнит известная пианистка Анастасия Костенко, активно выступающая с солистами таких театров, как Мариинский и Михайловский.

Творческий коллаж

В концерте примет участие Камерный оркестр «Capriccio Italiano» под управлением Кристиана Делизо, что гарантирует не только высочайший уровень исполнения, но и подлинный итальянский темперамент. Не упустите возможность соприкоснуться с миром классической музыки в уникальной обстановке!