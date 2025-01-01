Рождественские вечера у органа. Вселенная Баха

Волшебство Баха: органный концерт в преддверии Нового года

Вселенная творчества Иоганна Себастьяна Баха безгранична. В его музыке сочетаются изящная камерность, высокая патетика и трогательные движения человеческой души. Как отметил поэт Иосиф Бродский: «В каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог». В этот предновогодний вечер вы сможете насладиться жемчужинами органного творчества великого композитора.

Программа вечера

Вас ожидает захватывающее исполнение великолепной Токкаты и фуги ре минор, которое навсегда вписано в историю человечества. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа:

Старинный духовой орган фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками,

Современный цифровой орган фирмы «Viscount».

Уникальная возможность услышать звучание старинного немецкого и итальянского концертного органов — это нечто, что вы не хотите упустить. Репертуар эпохи барокко предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии, включая:

И. С. Бах: Фантазия до мажор, BWV 570,

Концерт Соль мажор, BWV 592 (по Иоганну Эрнсту Саксен-Веймарскому),

Пять хоральных прелюдий,

Прелюдия и фуга ля минор, BWV 543,

Токката и фуга ре минор, BWV 565.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнитель и продолжительность

Исполняет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.

Важная информация

Парковка на территории собора запрещена, поэтому планируйте свой визит заранее.

Не упустите шанс погрузиться в мир прекрасной музыки Баха в этой особенной атмосфере!