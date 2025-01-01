Рождественские вечера у органа. Вселенная Баха

Вселенная творчества Иоганна Себастьяна Баха безгранична. В его музыке сочетаются изящная камерность, высокая патетика и трогательные движения человеческой души. Как отметил поэт Иосиф Бродский: «В каждой музыке – Бах, в каждом из нас – Бог». В этот предновогодний вечер вы сможете насладиться жемчужинами органного творчества великого композитора.
Вас ожидает захватывающее исполнение великолепной Токкаты и фуги ре минор, которое навсегда вписано в историю человечества. В зале церкви фондом «Небесный мост» установлены два органа:
Уникальная возможность услышать звучание старинного немецкого и итальянского концертного органов — это нечто, что вы не хотите упустить. Репертуар эпохи барокко предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии, включая:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Исполняет лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.
Парковка на территории собора запрещена, поэтому планируйте свой визит заранее.
Не упустите шанс погрузиться в мир прекрасной музыки Баха в этой особенной атмосфере!