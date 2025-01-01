Рождественские вечера у органа. Призрак оперы: мировые хиты оперы и мюзикла

Музыкальный вечер: от оперы до мюзикла

В этот зимний вечер соединятся драматизм классической оперы и чарующая выразительность бродвейского мюзикла. Программа обещает стать настоящим праздником для любителей музыки. Вас ждут блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утончённая джазовая энергия Джорджа Гершвина и, конечно, легендарные сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Яркие вокальные партии и изысканное инструментальное сопровождение позволят раскрыть мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В этом вечере смешиваются любовь и ревность, величие и страсть, а все это в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.

Программа вечера

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор

Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»

Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)

Т. Дюбуа. В раю

Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»: Увертюра Дуэт Призрака и Кристины Ария Призрака Ария Кристины Дуэт Кристины и Рауля

Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»

И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»

Дж. Гершвин. Прелюдия

Дж. Гершвин. Summertime

Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представляют лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE)

Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура»

Игорь Гольденберг (орган)

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.