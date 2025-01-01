Меню
Рождественские вечера у органа. Призрак оперы: мировые хиты оперы и мюзикла
Рождественские вечера у органа. Призрак оперы: мировые хиты оперы и мюзикла

12+
О концерте

Музыкальный вечер: от оперы до мюзикла

В этот зимний вечер соединятся драматизм классической оперы и чарующая выразительность бродвейского мюзикла. Программа обещает стать настоящим праздником для любителей музыки. Вас ждут блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утончённая джазовая энергия Джорджа Гершвина и, конечно, легендарные сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Яркие вокальные партии и изысканное инструментальное сопровождение позволят раскрыть мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В этом вечере смешиваются любовь и ревность, величие и страсть, а все это в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.

Программа вечера

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
  • Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
  • Т. Дюбуа. В раю
  • Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»:
    • Увертюра
    • Дуэт Призрака и Кристины
    • Ария Призрака
    • Ария Кристины
    • Дуэт Кристины и Рауля
  • Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
  • И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
  • Дж. Гершвин. Прелюдия
  • Дж. Гершвин. Summertime
  • Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представляют лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE)
  • Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура»
  • Игорь Гольденберг (орган)

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.

13 декабря суббота
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
