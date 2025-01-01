Рождественские вечера у органа. Призрак оперы: мировые хиты оперы и мюзикла

В этот зимний вечер соединятся драматизм классической оперы и чарующая выразительность бродвейского мюзикла. Программа обещает стать настоящим праздником для любителей музыки. Вас ждут блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утончённая джазовая энергия Джорджа Гершвина и, конечно, легендарные сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.
Яркие вокальные партии и изысканное инструментальное сопровождение позволят раскрыть мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В этом вечере смешиваются любовь и ревность, величие и страсть, а все это в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт представляют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена.