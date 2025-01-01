Рождественские вечера у органа при свечах. Жемчужины барокко: Бах, Гендель, Вивальди

Ождественское время — это волшебные дни, когда тишина и свет наполняют пространство, а музыка создает атмосферу торжества и тепла. В эти вечера орган звучит с особой выразительностью, вызывая ощущение величия и покоя.
В рамках концерта зрители смогут насладиться шедеврами трех великих композиторов барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, а также их современника Дитриха Букстехуде. Особенностью данного мероприятия станет исполнение музыки на двух органах: старинном духовом инструменте фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современном цифровом органе фирмы «Viscount».
Уникальная возможность услышать сочетание звуков старинного немецкого и итальянского концертного органа создаст неповторимую атмосферу в зале церкви. В программе:
Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.
Концертный вечер представит лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.
Парковка на территории собора запрещена. Приходите и погрузитесь в атмосферу барочной музыки!