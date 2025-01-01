Рождественские вечера у органа при свечах. Жемчужины барокко: Бах, Гендель, Вивальди

Концерт органной музыки: вечера тишины и света

Ождественское время — это волшебные дни, когда тишина и свет наполняют пространство, а музыка создает атмосферу торжества и тепла. В эти вечера орган звучит с особой выразительностью, вызывая ощущение величия и покоя.

Программа концерта

В рамках концерта зрители смогут насладиться шедеврами трех великих композиторов барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Антонио Вивальди, а также их современника Дитриха Букстехуде. Особенностью данного мероприятия станет исполнение музыки на двух органах: старинном духовом инструменте фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современном цифровом органе фирмы «Viscount».

Звучание барокко

Уникальная возможность услышать сочетание звуков старинного немецкого и итальянского концертного органа создаст неповторимую атмосферу в зале церкви. В программе:

Дитрих Букстехуде (1637-1707) — Чакона ми минор

Антонио Вивальди (1678-1741) — Концерт ре минор RV 565 (переложение Иоганна Себастьяна Баха) I. Allegro II. Grave III. Fuga IV. Largo e spiccato V. Allegro

Концерт ля минор RV 522 (переложение Иоганна Себастьяна Баха) I. Allegro II. Adagio III. Allegro

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) — Прелюдия и фуга до минор BWV 546, Три хоральные прелюдии

Георг Фридрих Гендель (1685-1759) — Концерт для органа с оркестром си бемоль мажор Op.7/3 (переложение для органа соло) III. Spirituoso

Обращаем ваше внимание, что программа может быть изменена.

Исполнитель

Концертный вечер представит лауреат международных конкурсов Егор Колесов (орган). Продолжительность концерта составит 60 минут без антракта.

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Приходите и погрузитесь в атмосферу барочной музыки!