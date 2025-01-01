Рождественские вечера у органа при свечах. Встречаем Новый год

Музыка Рождества: органный концерт в англиканском соборе

В рождественскую пору по всему миру традиционно звучат праздничные программы с участием короля инструментов — органа. Это связано с уникальной способностью органа создавать торжественную и мистическую атмосферу ожидания чуда. В этот вечер музыкальные шедевры наполнят зал теплом и подарят незабываемый «дух Рождества».

Программа концерта

В концертной программе прозвучат произведения великих композиторов, в числе которых:

И. С. Бах: Токката и фуга ре минор

И. С. Бах: Прелюдия и фуга до минор

И. С. Бах: Хоральные прелюдии «Прошёл старый год» BWV 614 и «Укрась себя, о любимая душа» BWV 654

Г. Ф. Гендель: Пассакалия соль минор

Г. Ф. Гендель: «Аллилуйя» из оратории «Мессия»

Р. Глиэр: Фуга на тему рождественской колядки

П. Чайковский: «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик»

И. С. Бах – Ш. Гуно: Аве Мария

Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнитель

Звучание органа исполнит лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова. Концерт пройдет без антракта и продлится 60 минут.

Важно знать

Парковка на территории собора запрещена. Подготовьтесь к замечательному вечеру, полному волшебства и музыки!