Рождественские вечера у органа при свечах. Встречаем Новый год

В рождественскую пору по всему миру традиционно звучат праздничные программы с участием короля инструментов — органа. Это связано с уникальной способностью органа создавать торжественную и мистическую атмосферу ожидания чуда. В этот вечер музыкальные шедевры наполнят зал теплом и подарят незабываемый «дух Рождества».
В концертной программе прозвучат произведения великих композиторов, в числе которых:
Обращаем ваше внимание, что в программе возможны изменения.
Звучание органа исполнит лауреат международных конкурсов Анастасия Сидельникова. Концерт пройдет без антракта и продлится 60 минут.
Парковка на территории собора запрещена. Подготовьтесь к замечательному вечеру, полному волшебства и музыки!