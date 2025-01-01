Рождественские вечера у органа при свечах. Антонио Вивальди: «Времена года»

Ещё при жизни Антонио Вивальди снискал славу скрипача-виртуоза и композитора. Его оперы и инструментальные сочинения исполнялись с триумфом не только в городах Италии, но и в Амстердаме, Лондоне и Париже. Однако, к сожалению, к концу жизни композитор оказался забытым и встретил смерть в бедности. Счастливый случай в начале XX века вернул его произведения обратно в концертные залы, и с того времени началось великое возрождение творчества Вивальди, который сегодня считается корифеем старинной музыки.
В этот зимний вечер цикл «Времена года» прозвучит под сводами англиканского собора в величественном исполнении ансамбля органа, скрипки и виолончели. Вы услышите капризы весенних гроз, ощутите знойное дыхание лета, насладитесь осенним буйством красок и великолепием зимней стужи. Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир природы, который воплощен в бессмертной музыке Вивальди, любимой миллионами.
В нём примут участие лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!