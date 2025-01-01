Меню
Рождественские вечера у органа при свечах. Антонио Вивальди: «Времена года»
6+
О концерте

Величие Вивальди: концерт «Времена года» в англиканском соборе

Ещё при жизни Антонио Вивальди снискал славу скрипача-виртуоза и композитора. Его оперы и инструментальные сочинения исполнялись с триумфом не только в городах Италии, но и в Амстердаме, Лондоне и Париже. Однако, к сожалению, к концу жизни композитор оказался забытым и встретил смерть в бедности. Счастливый случай в начале XX века вернул его произведения обратно в концертные залы, и с того времени началось великое возрождение творчества Вивальди, который сегодня считается корифеем старинной музыки.

Музыка, погружающая в природу

В этот зимний вечер цикл «Времена года» прозвучит под сводами англиканского собора в величественном исполнении ансамбля органа, скрипки и виолончели. Вы услышите капризы весенних гроз, ощутите знойное дыхание лета, насладитесь осенним буйством красок и великолепием зимней стужи. Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир природы, который воплощен в бессмертной музыке Вивальди, любимой миллионами.

Программа концерта

  • А. Вивальди. Цикл концертов «Времена года»: «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»
  • П. Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

Исполнители

В нём примут участие лауреаты международных конкурсов:

  • Лиля Люманова (скрипка)
  • Елена Скворцова (виолончель)
  • Анна Учайкина (орган)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Обратите внимание: парковка на территории собора запрещена!

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1800 ₽

