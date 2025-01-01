Рождественские вечера у органа. Навстречу новогодней ночи

Последние часы уходящего года — время, когда всё вокруг будто замирает в ожидании. Предлагаем вам провести эти сокровенные минуты в пространстве уникального звучания старинного органа. В программе — музыка, где звучит благодарность уходящему году и радостное ожидание нового.
Вас ждут рождественские хоралы Баха, праздничный концерт Вивальди, благородная соната Мендельсона и чарующий
Вальс цветов Чайковского. Позвольте себе провести предпраздничные часы не в суете и спешке, а среди покоя и гармонии.
В зале церкви фондом
Небесный мост установлены два органа: старинный духовой орган фирмы
Rohlfing-Kreienbrink, детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы
Viscount. В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.
Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии. В программе:
Органной книжечки;
Органной книжечки;
Вальс цветовиз балета
Щелкунчик(обработка для органа А. Удальцова).
Обратите внимание: программа возможна изменения. Исполняет лауреат международных конкурсов Александр Удальцов (орган). Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).
Парковка на территории собора запрещена.