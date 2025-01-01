Рождественские вечера у органа. Навстречу новогодней ночи

Музыка накануне нового года. Концерт в соборе

Последние часы уходящего года — время, когда всё вокруг будто замирает в ожидании. Предлагаем вам провести эти сокровенные минуты в пространстве уникального звучания старинного органа. В программе — музыка, где звучит благодарность уходящему году и радостное ожидание нового.

Звучание классики

Вас ждут рождественские хоралы Баха, праздничный концерт Вивальди, благородная соната Мендельсона и чарующий Вальс цветов Чайковского. Позвольте себе провести предпраздничные часы не в суете и спешке, а среди покоя и гармонии.

Уникальное звучание органов

В зале церкви фондом Небесный мост установлены два органа: старинный духовой орган фирмы Rohlfing-Kreienbrink , детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный цифровой орган фирмы Viscount . В этот вечер у вас будет уникальная возможность услышать звучание двух органов: старинного немецкого и итальянского концертного.

Программа концерта

Органный репертуар разных эпох предстанет перед вами во всем разнообразии и великолепии. В программе:

И.С. Бах — Токката фа мажор BWV 540/1;

А. Вивальди — Два рождественских хорала из Органной книжечки ;

; И.С. Бах — Концерт ля минор, BWV 593 (в 3-х частях);

И.С. Бах — Два новогодних хорала из Органной книжечки ;

; Ф. Мендельсон — Соната ре мажор, ор. 65 №5 (в 3-х частях);

А. Гильман — Пасторальная кантилена;

П.И. Чайковский — Вальс цветов из балета Щелкунчик (обработка для органа А. Удальцова).

Обратите внимание: программа возможна изменения. Исполняет лауреат международных конкурсов Александр Удальцов (орган). Продолжительность концерта: 60 минут (без антракта).

Важно!

Парковка на территории собора запрещена.