Рождественские вечера у органа. Бах и Ханс Циммер

В этот вечер вы сможете насладиться уникальным звучанием, соединяющим шедевры эпохи барокко и современные кинематографические стили. Имена Иоганна Себастьяна Баха и Ханса Циммера, представителя современного кинематографа, создают удивительное гармоничное слияние, способное привлечь внимание даже самых взыскательных меломанов.
Зрителей ждут признанные шедевры мировой классики и киномузыки, которые завоевали сердца миллионов. В программе:
Обратите внимание, что возможны изменения в программе.
Концерт пройдет в зале церкви, где фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой инструмент фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». Это предоставит вам редкую возможность услышать звучание как исторического, так и современного органа.
Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко.
Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.