Рождественские вечера у органа. Бах и Ханс Циммер

Музыкальное путешествие сквозь века и космос

В этот вечер вы сможете насладиться уникальным звучанием, соединяющим шедевры эпохи барокко и современные кинематографические стили. Имена Иоганна Себастьяна Баха и Ханса Циммера, представителя современного кинематографа, создают удивительное гармоничное слияние, способное привлечь внимание даже самых взыскательных меломанов.

Программа вечера

Зрителей ждут признанные шедевры мировой классики и киномузыки, которые завоевали сердца миллионов. В программе:

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566

Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»

Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532

Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»

И. С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор (в 3-х частях)

Х. Циммер. Саундтрек из м/ф «Король Лев»

И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582

Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в зале церкви, где фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой инструмент фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». Это предоставит вам редкую возможность услышать звучание как исторического, так и современного органа.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко.

Продолжительность и условия

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.