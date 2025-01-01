Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рождественские вечера у органа. Бах и Ханс Циммер
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рождественские вечера у органа. Бах и Ханс Циммер

Рождественские вечера у органа. Бах и Ханс Циммер

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальное путешествие сквозь века и космос

В этот вечер вы сможете насладиться уникальным звучанием, соединяющим шедевры эпохи барокко и современные кинематографические стили. Имена Иоганна Себастьяна Баха и Ханса Циммера, представителя современного кинематографа, создают удивительное гармоничное слияние, способное привлечь внимание даже самых взыскательных меломанов.

Программа вечера

Зрителей ждут признанные шедевры мировой классики и киномузыки, которые завоевали сердца миллионов. В программе:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор BWV 566
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • Х. Циммер. «Now We are Free» из к/ф «Гладиатор»
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор BWV 532
  • Х. Циммер. «Шевалье де Сангреаль» из к/ф «Код да Винчи»
  • И. С. Бах-А. Вивальди. Концерт ре минор (в 3-х частях)
  • Х. Циммер. Саундтрек из м/ф «Король Лев»
  • И. С. Бах. Пассакалия и фуга до минор BWV 582
  • Х. Циммер. Сюита из к/ф «Интерстеллар»

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в зале церкви, где фондом «Небесный мост» установлены два органа: старинный духовой инструмент фирмы «Rohlfing-Kreienbrink», детали которого датируются XVIII и XIX веками, и современный орган фирмы «Viscount». Это предоставит вам редкую возможность услышать звучание как исторического, так и современного органа.

Исполнитель

Концерт исполнит лауреат международных конкурсов Олеся Кравченко.

Продолжительность и условия

Продолжительность концерта составляет 60 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Рождественские вечера у органа. Бах и Ханс Циммер

Помощь с билетами
Декабрь
30 декабря вторник
18:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Советский джаз
0+
Джаз
Советский джаз
20 января в 20:00 Jam Club
от 1000 ₽
Билли Новик и Петербургский джазовый актив
12+
Джаз
Билли Новик и Петербургский джазовый актив
9 января в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Реальная премия Musicbox 2025
12+
Поп Эстрада
Реальная премия Musicbox 2025
17 декабря в 19:00 Live Арена
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше