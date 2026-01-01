Рождественские сны. Лада Лабзина, орган

Рождественская музыкальная феерия в Зарядье
Представляем вашему вниманию уникальный спектакль «Ноэль: чужестранцев», который обещает стать незабываемым событием в мире музыки и театра. Этот творческий проект наполнен волшебством Рождества и глубокими музыкальными произведениями классических композиторов.
Программа спектакля
В программе прозвучат шедевры И. С. Баха, включая:
- Фантазия соль мажор, BWV 572
- Рождественские хоралы из «Органной книжечки»:
- Nun komm der Heiden Heiland («Приди, язычников Спаситель»), BWV 599
- Herr Christ, der einig Gottes Sohn («Господь Христос, единородный Сын»), BWV 601
- Puer natus in Bethlehem («Рождённый в яслях Вифлеема»), BWV 603
- Gelobet seist du, Jesu Christ («Хвала тебе, Иисус Христос»), BWV 604
- Vom Himmel kam der Engel Schar («С небес сошёл ангелов сонм»), BWV 607
- In dulci jubilo («В сладостном ликовании»), BWV 608
- Lobt Gott, ihr Christen allzugleich («Едиными устами хвалу Богу воздайте, христиане»), BWV 609
- Jesu, meine Freude («Иисус, радость моя»), BWV 610
- Wir Christenleut («Мы христиане»), BWV 612
- Das alte Jahr vergangen ist («Старый год прошёл»), BWV 614
- In Dir ist Freude («В тебе моя радость»), BWV 615
Кроме того, вас ждет удивительный концерт, где прозвучат:
- Вариации на рождественскую тему, ор. 20 Дюпре
- Канцона из хорала «Иисус, радость моя» Карг-Элерта
- Увертюра «Светлый праздник», ор. 36 Римского-Корсакова
- Полонез из оперы «Ночь перед Рождеством» в переложении для органа
- Сюита из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского
- «Рождественские сны» Янченко
- Ноэль «Рождественские колокола» Антальфу-Жирос
- Медитация № 9 «Бог среди нас» из цикла «Рождество Господне» Мессиана
Этот концерт не только порадует вас замечательной музыкой, но и создаст атмосферу настоящего праздника. Не упустите возможность стать частью этого великолепного события!