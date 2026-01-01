Рождественские сны. Лада Лабзина, орган

Рождественская музыкальная феерия в Зарядье

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль «Ноэль: чужестранцев», который обещает стать незабываемым событием в мире музыки и театра. Этот творческий проект наполнен волшебством Рождества и глубокими музыкальными произведениями классических композиторов.

Программа спектакля

В программе прозвучат шедевры И. С. Баха, включая:

Фантазия соль мажор, BWV 572

Рождественские хоралы из «Органной книжечки»: Nun komm der Heiden Heiland («Приди, язычников Спаситель»), BWV 599 Herr Christ, der einig Gottes Sohn («Господь Христос, единородный Сын»), BWV 601 Puer natus in Bethlehem («Рождённый в яслях Вифлеема»), BWV 603 Gelobet seist du, Jesu Christ («Хвала тебе, Иисус Христос»), BWV 604 Vom Himmel kam der Engel Schar («С небес сошёл ангелов сонм»), BWV 607 In dulci jubilo («В сладостном ликовании»), BWV 608 Lobt Gott, ihr Christen allzugleich («Едиными устами хвалу Богу воздайте, христиане»), BWV 609 Jesu, meine Freude («Иисус, радость моя»), BWV 610 Wir Christenleut («Мы христиане»), BWV 612 Das alte Jahr vergangen ist («Старый год прошёл»), BWV 614 In Dir ist Freude («В тебе моя радость»), BWV 615



Кроме того, вас ждет удивительный концерт, где прозвучат:

Вариации на рождественскую тему, ор. 20 Дюпре

Канцона из хорала «Иисус, радость моя» Карг-Элерта

Увертюра «Светлый праздник», ор. 36 Римского-Корсакова

Полонез из оперы «Ночь перед Рождеством» в переложении для органа

Сюита из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского

«Рождественские сны» Янченко

Ноэль «Рождественские колокола» Антальфу-Жирос

Медитация № 9 «Бог среди нас» из цикла «Рождество Господне» Мессиана

Этот концерт не только порадует вас замечательной музыкой, но и создаст атмосферу настоящего праздника. Не упустите возможность стать частью этого великолепного события!