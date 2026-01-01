Рождественские сны. Лада Лабзина, орган
Билеты от 400₽
6+
О концерте

Рождественская музыкальная феерия в Зарядье

Представляем вашему вниманию уникальный спектакль «Ноэль: чужестранцев», который обещает стать незабываемым событием в мире музыки и театра. Этот творческий проект наполнен волшебством Рождества и глубокими музыкальными произведениями классических композиторов.

Программа спектакля

В программе прозвучат шедевры И. С. Баха, включая:

  • Фантазия соль мажор, BWV 572
  • Рождественские хоралы из «Органной книжечки»:
    • Nun komm der Heiden Heiland («Приди, язычников Спаситель»), BWV 599
    • Herr Christ, der einig Gottes Sohn («Господь Христос, единородный Сын»), BWV 601
    • Puer natus in Bethlehem («Рождённый в яслях Вифлеема»), BWV 603
    • Gelobet seist du, Jesu Christ («Хвала тебе, Иисус Христос»), BWV 604
    • Vom Himmel kam der Engel Schar («С небес сошёл ангелов сонм»), BWV 607
    • In dulci jubilo («В сладостном ликовании»), BWV 608
    • Lobt Gott, ihr Christen allzugleich («Едиными устами хвалу Богу воздайте, христиане»), BWV 609
    • Jesu, meine Freude («Иисус, радость моя»), BWV 610
    • Wir Christenleut («Мы христиане»), BWV 612
    • Das alte Jahr vergangen ist («Старый год прошёл»), BWV 614
    • In Dir ist Freude («В тебе моя радость»), BWV 615

Кроме того, вас ждет удивительный концерт, где прозвучат:

  • Вариации на рождественскую тему, ор. 20 Дюпре
  • Канцона из хорала «Иисус, радость моя» Карг-Элерта
  • Увертюра «Светлый праздник», ор. 36 Римского-Корсакова
  • Полонез из оперы «Ночь перед Рождеством» в переложении для органа
  • Сюита из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского
  • «Рождественские сны» Янченко
  • Ноэль «Рождественские колокола» Антальфу-Жирос
  • Медитация № 9 «Бог среди нас» из цикла «Рождество Господне» Мессиана

Этот концерт не только порадует вас замечательной музыкой, но и создаст атмосферу настоящего праздника. Не упустите возможность стать частью этого великолепного события!

Январь
7 января четверг
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 400 ₽

