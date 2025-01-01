Спектакль Рождественские предания Дома Кочневой

Рождественские предания Дома Кочневой. Путешествие-квест по залам старинного особняка

Погрузитесь в волшебный мир новогоднего путешествия-квеста по залам старинного особняка Кочневой. Здесь вас ждет множество чудесных превращений и удивительных находок. Юные зрители смогут познакомиться с разнообразием музыкальных инструментов: от органа и мандолины до редких контрафагота и тамтама.

Сюжет и главные герои

Главная героиня спектакля — Нина Павловна Кочнева, хозяйка этого замечательного дома на Фонтанке. Она не просто любила музыку, но и сама сочиняла сказки. В «Рождественских преданиях Дома Кочневой» зрители узнают сюжет одной из её историй. Эта сказка обретает интригующий поворот с исчезновением хозяйки, а распутать тайну поможет Домовой, который проведет экскурсию по залам большого дома.

Музыка и исполнители

Спектакль насыщен великолепной музыкой, в которой звучат произведения таких композиторов, как Пёрселл, Кларк, Бах, Скрябин и Стравинский. Артистами, которые оживят этот музыкальный мир, станут:

Анна Яковлева

Антон Денисов

Ольга Котлярова

Владимир Водянников

Виктория Ребенко

Арсений Котляров

Олег Муранов

Дмитрий Никитченко

Темы и ценности

В финале представления зрители услышат трогательную историю о добре и зле, о вечных ценностях и о любви. Это не просто спектакль — это возможность задуматься о важных вещах вместе с музыкой и сказкой.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного новогоднего приключения!