Рождественские песни мира. Мастера хорового пения

Рождественские песни мира в «Зарядье»

Академический большой хор «Мастера хорового пения» под управлением дирижёра Льва Конторовича приглашает всех желающих на незабываемый концерт, посвящённый Рождеству Христову. Этот праздник является одним из центральных событий христианского мира, символизируя свет, радость и надежду. Он объединяет людей по всему миру, и в этом концерте каждый из нас сможет ощутить настоящую атмосферу волшебства и единства.

Программа концерта

Программа может быть изменена.

I отделение

Голованов: «Христос раждается»

«Таинство странное вижу»

«Пламенем любве»

«Свете тихий»

Тропарь на Рождество Христово

«Дево днесь»

Чесноков: «Ангел вопияше»

«Блажен муж»

«Тебе поем»

Херувимская песнь

II отделение

«Небо и земля ныне торжествуют»

Кикта: «Ночь роняет звёзды»

Щедрик: Обработка Г. Леонтовича

Х. Фернандес: Guantanamera

Cumbia: Колумбийский танец

Prende la Vela: Колумбийская народная песня

Фаррес: Quizás, quizás,quizás

Фальво: Dicitencello vuje (Перевод М. Улицкого)

Капуа: O sole mio

Трене: La Mer (Обработка Г. Шайдуловой)

Мартине: Petit Papa Noël (Обработка Т. Коробковой)

Ф. Грубер: Silent Night (Слова Й. Мора)

Адан: O Holy Night (Слова П. Каппо)

Ж. Стайн: Let it Snow (Слова С. Кана)

Дж. Бил, Дж. Бут: Jingle Bell Rock

Кутс: Santa Claus is Coming to Town (Слова Дж. Гиллеспи)

Зрители смогут насладиться не только знакомыми рождественскими мелодиями, но и погрузиться в атмосферу чудес через разнообразие стилей и языков. Это вечер, в который объединяется радость и свет, и который оставит незабываемые воспоминания.