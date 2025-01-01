Меню
О концерте

Праздничные рождественские концерты в Градский-холл

В Центре исполнительских искусств состоится серия традиционных праздничных концертов, организованных солистами «Команды Градского». Это замечательная возможность насладиться атмосферой Нового года и Рождества, погрузившись в мир музыки и волшебства.

Веселая и семейная программа

Артисты и оркестр театра подготовили для зрителей самую семейную программу сезона. В концерте прозвучат добрые и любимые шедевры мировой и отечественной эстрады. Каждое произведение выбрано с любовью и вниманием к зрителям, чтобы создать незабываемую праздничную атмосферу.

Команда профессионалов

Художественный руководитель концертов — Народный артист РФ Алексей Рыбников, а главную дирижерскую палочку в руках держит Сергей Свиридов. Это гарантирует высокий уровень исполнения и яркое музыкальное сопровождение.

Продолжительность и антракт

Продолжительность концерта составляет 2 часа 30 минут, включая антракт. Это отличный повод провести время с близкими, насладиться музыкой и атмосферой праздника.

Ждем вас на праздничных рождественских концертах, где каждый найдет что-то по душе!

Январь
2 января пятница
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽
3 января суббота
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽
4 января воскресенье
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽
5 января понедельник
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽
6 января вторник
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽
8 января четверг
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽
9 января пятница
19:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 2500 ₽

