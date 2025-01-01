Праздничные рождественские концерты в Градский-холл

В Центре исполнительских искусств состоится серия традиционных праздничных концертов, организованных солистами «Команды Градского». Это замечательная возможность насладиться атмосферой Нового года и Рождества, погрузившись в мир музыки и волшебства.

Веселая и семейная программа

Артисты и оркестр театра подготовили для зрителей самую семейную программу сезона. В концерте прозвучат добрые и любимые шедевры мировой и отечественной эстрады. Каждое произведение выбрано с любовью и вниманием к зрителям, чтобы создать незабываемую праздничную атмосферу.

Команда профессионалов

Художественный руководитель концертов — Народный артист РФ Алексей Рыбников, а главную дирижерскую палочку в руках держит Сергей Свиридов. Это гарантирует высокий уровень исполнения и яркое музыкальное сопровождение.

Продолжительность и антракт

Продолжительность концерта составляет 2 часа 30 минут, включая антракт. Это отличный повод провести время с близкими, насладиться музыкой и атмосферой праздника.

Ждем вас на праздничных рождественских концертах, где каждый найдет что-то по душе!