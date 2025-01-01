Меню
Рождественские истории. Новогодний концерт-повесть с песочной анимацией
Билеты от 4000₽
Киноафиша Рождественские истории. Новогодний концерт-повесть с песочной анимацией

Рождественские истории. Новогодний концерт-повесть с песочной анимацией

12+
Возраст 12+
Билеты от 4000₽

О концерте

Рождественские истории: новогодний концерт-повесть с песочной анимацией

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — новогодний концерт-повесть "Рождественские истории", который пройдет в Особняке Прове. Это не просто концерт, а сочетание музыки, театра и визуального искусства, которое создаст атмосферу настоящего зимнего волшебства.

Искусство песочной анимации

Изюминкой мероприятия станет песочная анимация. Артисты создадут живые картины из песка, которые будут сопровождать музыкальные номера. Это обеспечивает зрителям возможность погрузиться в сказочный мир, где каждая песчинка становится частью истории.

Уникальный формат

Новогодний концерт-повесть наполнен интересными событиями и трогательными моментами, которые идеально передают дух Рождества. Вы услышите как классические, так и современные мелодии, которые станет отличным подарком для всех зрителей, пришедших в этот волшебный вечер.

Почему стоит посетить?

Если вы любите театр и музыку, этот концерт станет настоящим праздником. Захватывающие визуальные эффекты, волшебные истории и живое исполнение создадут неповторимую атмосферу, которая надолго останется в вашей памяти. Это событие станет прекрасной традицией для всей семьи и друзей!

Не упустите возможность стать частью этой незабываемой истории. Откройте для себя чудеса "Рождественских историй" в Особняке Прове!

Декабрь
31 декабря среда
18:00
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
от 4000 ₽
19:30
Особняк Прове Москва, Н.Басманная, 22/2, стр. 1
от 4000 ₽

