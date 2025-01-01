Меню
Рождественская встреча. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен
Киноафиша Рождественская встреча. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

Рождественская встреча. Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен

6+
Возраст 6+

О концерте

Рождественский концерт Малого фестивального оркестра

Приглашаем петербуржцев на очередной концерт под эгидой художественного руководителя Малого фестивального оркестра Павла Опаровского. Концерты этого союза музыкантов - новое слово в концертной практике Петербурга. Как на музыкальном экспрессе, вы промчитесь через калейдоскоп стран, эпох и стилей, за один вечер узнав больше, чем за целый филармонический абонемент.

Музыкально-праздничная программа

В программе концерта нас ждет музыка от эпохи барокко до романтизма, объединенная общей темой Рождества. Каждое произведение отражает музыкальные традиции и звуковые воплощения этого волшебного праздника.

Заслуженные исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов и солисты Фестивального оркестра Санкт-Петербурга. В программе звучат шедевры таких великих композиторов, как Бах, Моцарт, Бетховен и Шопен.

Формат и рекомендации

Продолжительность концерта - 1,5 часа без антракта. Рекомендуется для слушателей старше 6 лет. Обратите внимание, что возможны незначительные изменения в программе.

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Концертный зал духовой академии Воронцова Санкт-Петербург, Лермонтовский просп., 1/44
от 800 ₽

