Рождественская сказка «Новая звезда»
Билеты от 0₽
Киноафиша Рождественская сказка «Новая звезда»

Спектакль Рождественская сказка «Новая звезда»

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Рождественская сказка «Новая Звезда» в храме

Рождество и Новый год — это время волшебства и чудес. Приглашаем вас погрузиться в атмосферу праздника и насладиться музыкальным спектаклем «Новая Звезда». Это удивительное представление подарит маленьким зрителям яркие эмоции и важные жизненные уроки.

Постановка, ставшая традицией

Продюсерский центр «Интербал» уже 16 лет радует зрителей своими уникальными постановками в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Для многих семей участие в этих шоу стало доброй новогодней традицией. В этом году вас ждет новое захватывающее приключение!

Сюжет

Спектакль расскажет историю юного дарования, чей талант покоряет сердца всех вокруг — от детей до пожилых людей. Удача и известность следуют за ним, а желание исполняются моментально. Однако действительно ли это приводит к счастью? Вместе с героями нашей сказки юные зрители узнают, что такое истинное счастье, и почувствуют радость светлого праздника.

Значение и эстетика

«Новая Звезда» подчеркивает, что богатство и слава не всегда гарантируют счастье. Спектакль, наполненный динамичным сюжетом, трогательными и комичными моментами, обещает стать главным событием рождественских каникул.

Зал Церковных Соборов, расположенный в историческом центре Москвы, предлагает уникальную атмосферу для зрителей. Приветливый и комфортный зал с великолепной архитектурой, звёздным небом и мозаиками создаёт неповторимое ощущение праздника.

Особенности спектакля

  • Единственное в России Рождественское представление подобного масштаба.
  • Оригинальный сценарий и яркие трансформирующиеся декорации.
  • Современные сценические технологии и спецэффекты.
  • Вдохновенная игра артистов лучших театров Москвы.
  • Просветительское начало, знакомяющее зрителей с основами православных традиций и моральными нормами дружбы и взаимопомощи.

Для маленьких зрителей

Перед началом представления детей ждет анимационная программа продолжительностью 45 минут. Дети до 3 лет могут пройти бесплатно с одним взрослым, не занимая отдельного места. Дети старше 6 лет могут посещать спектакль без родителей под опекой администраторов, которые помогут им в игровых зонах и обеспечат безопасный выход по окончании.

Обращаем ваше внимание, что сладкий подарок не входит в стоимость билета и приобретается отдельно.

Продолжительность спектакля: 60 минут (без антракта).

Декабрь
Январь
20 декабря суббота
12:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
15:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
18:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
21 декабря воскресенье
10:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
13:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
16:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 950 ₽
