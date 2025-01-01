Меню
Рождественская программа для детей «Фрагменты рождества»
6+
Фрагменты Рождества: особая программа для детей в музее

В дни зимних праздников музей приглашает детей на уникальную программу «Фрагменты Рождества», разработанную в рамках выставки «Фрагменты эпох». Участники смогут узнать, как традиции, истории и символы переплетаются в уникальное праздничное пространство.

Что ждёт участников?

Гуляя по залам старинного особняка, дети увидят, как художники ХХ–ХХI веков переосмысляют музыку, мифы и библейские сюжеты. Программа знакомит с тем, как Рождество объединяет древние легенды и современные праздники, от тихих размышлений до светлой надежды.

Интерактивные элементы

  • Рождественские задания, спрятанные в каждом зале выставки;
  • Мини-игры разных эпох — от дворянских развлечений до дворовых рождественских забав;
  • Праздничный ритуал «Собираем Рождество», где дети создадут собственную карту новогодних традиций.

Это отличная возможность для маленьких зрителей окунуться в атмосферу, где искусство и история соединяются с волшебством. Приходите за незабываемыми впечатлениями и создайте своё собственное Рождество из маленьких фрагментов!

По входному билету взрослые также могут посетить экспозиции.

Купить билет на выставка Рождественская программа для детей «Фрагменты рождества»

Январь
7 января среда
14:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

