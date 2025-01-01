Фрагменты Рождества: особая программа для детей в музее

В дни зимних праздников музей приглашает детей на уникальную программу «Фрагменты Рождества», разработанную в рамках выставки «Фрагменты эпох». Участники смогут узнать, как традиции, истории и символы переплетаются в уникальное праздничное пространство.

Что ждёт участников?

Гуляя по залам старинного особняка, дети увидят, как художники ХХ–ХХI веков переосмысляют музыку, мифы и библейские сюжеты. Программа знакомит с тем, как Рождество объединяет древние легенды и современные праздники, от тихих размышлений до светлой надежды.

Интерактивные элементы

Рождественские задания, спрятанные в каждом зале выставки;

Мини-игры разных эпох — от дворянских развлечений до дворовых рождественских забав;

Праздничный ритуал «Собираем Рождество», где дети создадут собственную карту новогодних традиций.

Это отличная возможность для маленьких зрителей окунуться в атмосферу, где искусство и история соединяются с волшебством. Приходите за незабываемыми впечатлениями и создайте своё собственное Рождество из маленьких фрагментов!

По входному билету взрослые также могут посетить экспозиции.