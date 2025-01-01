Рождественская ночь. Вальсы и польки Штраусов

Волшебная Рождественская Ночь с Штраусами

Эта Рождественская ночь станет поистине волшебной и незабываемой. Зрителей ждет феерическая программа с упоительно прекрасными вальсами и искрометными польками семейства Штраусов. Все это прозвучит в блистательном исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Арсентия Ткаченко.

История семьи Штраусов

Как известно, венский композитор и дирижер Иоганн Штраус был отцом двенадцати детей. Несмотря на свою известность, он много гастролировал и практически не занимался воспитанием своих отпрысков. Единственное, о чем он просил их матерей, – следить за тем, чтобы дети не занимались музыкой. Однако из этого ничего не вышло. Один из его сыновей, Иоганн Штраус-младший, превзошел своего отца в музыкальном искусстве и приобщил к музицированию братьев Эдуарда и Йозефа.

Программа вечера

В этот праздничный вечер прозвучат знаменитые вальсы Иоганна Штрауса-сына, известного как «король вальсов»:

«Сказки Венского леса»

«На прекрасном голубом Дунае»

«Венская кровь»

Кроме того, зрителей ожидают польки «Гром и молния» и «На охоте», а также сочинения других представителей семейства Штраусов. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков

Дирижер – Арсений Ткаченко