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Киноафиша Рождественская ночь. Вальсы и польки Штраусов

Рождественская ночь. Вальсы и польки Штраусов

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Волшебная Рождественская Ночь с Штраусами

Эта Рождественская ночь станет поистине волшебной и незабываемой. Зрителей ждет феерическая программа с упоительно прекрасными вальсами и искрометными польками семейства Штраусов. Все это прозвучит в блистательном исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Арсентия Ткаченко.

История семьи Штраусов

Как известно, венский композитор и дирижер Иоганн Штраус был отцом двенадцати детей. Несмотря на свою известность, он много гастролировал и практически не занимался воспитанием своих отпрысков. Единственное, о чем он просил их матерей, – следить за тем, чтобы дети не занимались музыкой. Однако из этого ничего не вышло. Один из его сыновей, Иоганн Штраус-младший, превзошел своего отца в музыкальном искусстве и приобщил к музицированию братьев Эдуарда и Йозефа.

Программа вечера

В этот праздничный вечер прозвучат знаменитые вальсы Иоганна Штрауса-сына, известного как «король вальсов»:

  • «Сказки Венского леса»
  • «На прекрасном голубом Дунае»
  • «Венская кровь»

Кроме того, зрителей ожидают польки «Гром и молния» и «На охоте», а также сочинения других представителей семейства Штраусов. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и главный дирижер – Владимир Спиваков

Дирижер – Арсений Ткаченко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
22:30 от 700 ₽

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