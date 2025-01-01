Спектакль Рождественская история

Эбенезер Скрудж и Рождество: иммерсивная история в РАМТе

Спектакль "Рождество как оно есть" идет на английском языке без перевода. В центре сюжета — Эбенезер Скрудж, который ненавидит праздничный сезон. Он бормочет: Рождество — это вздор, чепуха! Мрачный и холодный, главный герой готов разгонять детей, поющих рождественские песни под его окнами.

Все меняется в одну холодную рождественскую ночь. С последним ударом часов, сквозь тьму появляется дух его делового партнера, Якоба Марли, который скончался семь лет назад. Он предостерегает Скруджа о необходимости изменений.

Постановка, основанная на произведении Чарльза Диккенса, представляет собой трогательную, смешную и жизнеутверждающую историю, которая оживает на сцене Московского Английского Театра (МЕТ). Зрители могут выбрать удобные места в зале или взять стоячие места для более активного участия в танцах и рождественских развлечениях.

Действующие лица и исполнители

Эбенезер Скрудж — Джонатан Бэкс

Фред и Физзиуиг — Эндрю Уинн

Миссис Крэтчит и Бэлль — Кэй Роммель

Боб — Фернандо Морено

Белинда — Кэти Солвэй

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной постановки, наполненной атмосферой праздника и волшебства!