Рождественская история
Билеты от 1500₽
Киноафиша Рождественская история

Спектакль Рождественская история

Постановка
РАМТ 6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Эбенезер Скрудж и Рождество: иммерсивная история в РАМТе

Спектакль "Рождество как оно есть" идет на английском языке без перевода. В центре сюжета — Эбенезер Скрудж, который ненавидит праздничный сезон. Он бормочет: Рождество — это вздор, чепуха! Мрачный и холодный, главный герой готов разгонять детей, поющих рождественские песни под его окнами.

Все меняется в одну холодную рождественскую ночь. С последним ударом часов, сквозь тьму появляется дух его делового партнера, Якоба Марли, который скончался семь лет назад. Он предостерегает Скруджа о необходимости изменений.

Постановка, основанная на произведении Чарльза Диккенса, представляет собой трогательную, смешную и жизнеутверждающую историю, которая оживает на сцене Московского Английского Театра (МЕТ). Зрители могут выбрать удобные места в зале или взять стоячие места для более активного участия в танцах и рождественских развлечениях.

Действующие лица и исполнители

  • Эбенезер Скрудж — Джонатан Бэкс
  • Фред и Физзиуиг — Эндрю Уинн
  • Миссис Крэтчит и Бэлль — Кэй Роммель
  • Боб — Фернандо Морено
  • Белинда — Кэти Солвэй

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной постановки, наполненной атмосферой праздника и волшебства!

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
14:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
16:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 4000 ₽
18:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
30 декабря вторник
14:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3500 ₽
16:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
18:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
31 декабря среда
12:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 4000 ₽
14:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 4000 ₽
16:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 3000 ₽
1 января четверг
16:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽
18:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 2200 ₽
20:00
РАМТ Москва, Театральная пл., 2
от 1500 ₽

