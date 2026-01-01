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Рождественская елка. Орган, рояль и челеста
Билеты от 700₽
Киноафиша Рождественская елка. Орган, рояль и челеста

Рождественская елка. Орган, рояль и челеста

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Билеты от 700₽

О концерте

Рождественский концерт в Доме музыки

В Доме музыки пройдёт концерт на органе, рояле и челесте, где дарья каменева и наталья ужви исполнят произведения композиторов разных эпох, вдохновленных Рождеством. Музыкальная программа включает хоральные прелюдии Баха, детские образы Мендельсона и Ребикова, а также изысканные ноэли Босси и Гильмана, страниц Франка и Респиги. Концерт обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки.

Исполнители концерта

Дарья Каменева — лауреат многих международных конкурсов, таких как III Европейский конкурс пианистов в Нормандии (I премия и приз публики) и Международный конкурс имени Ф. Шопена в Канберре (II премия). В 2012 году её диск с сочинениями Иоганнеса Брамса был выпущен немецкой звукозаписывающей компанией Acousence. Сегодня дарья совмещает концертную деятельность с преподаванием в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Наталья Ужви — талантливая органистка, клавесинистка и пианистка, получившая образование у лучших специалистов в России и Европе. Она активно выступает в России и за границей, участвовала в Летней академии в Граце и стажировалась в Летней академии органистов в Харлеме. С 2014 по 2018 годы Наталья была ассистентом главного органиста церкви Св. Марии в Любеке, а с 2018 по 2022 — кантором церкви Св. Северини в Гамбурге.

Атмосфера праздника

Концерт создаст волшебную атмосферу Рождества, благодаря сочетанию рояля, органа и небесного звучания челесты. Зрителей ждут трогательные музыкальные образы и теплое звучание, пронизывающее всё исполнение. Подарите себе незабываемый вечер классической музыки, наполненной духом праздника!

Купить билет на концерт Рождественская елка. Орган, рояль и челеста

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Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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