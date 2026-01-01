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Рожденные в СССР
Киноафиша Рожденные в СССР

Спектакль Рожденные в СССР

6+
Режиссер Татьяна Князева
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Концерт-погружение в ностальгию

Театр эстрады приглашает вас в захватывающее музыкальное путешествие по эпохам 60-х, 70-х и 80-х годов прошлого века. Это время, когда жизнь казалась проще и стабильнее, а все граждане нашей страны были одной большой, дружной семьей. В программе «Рожденные в СССР» вы сможете заново пережить ту неповторимую атмосферу.

Музыкальные шедевры эпохи

На концерте прозвучат самые любимые шлягеры того времени, которые до сих пор вызывают теплые воспоминания и чувства. В программе:

  • «Эхо любви» — Анна Герман
  • «Не кочегары мы, не плотники» — из кинофильма «Высота»
  • «Хорошие девчата» — из одноимённого советского фильма
  • «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

Эти душевные баллады и проникающие в сердце мелодии будут исполнены артистами Уральского государственного театра эстрады.

Атмосфера добрых воспоминаний

Концертная программа «Рожденные в СССР» — это не только музыка, но и возможность вспомнить легендарных артистов и атмосферу, наполненную добрыми воспоминаниями и верой в светлое будущее. Каждое произведение — это уникальный кусочек истории, который по-прежнему резонирует в сердцах многих.

Не упустите шанс!

Приходите и насладитесь музыкой, которая стала символом целой эпохи! Обратите внимание, что в программе и составе участников возможны изменения.

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