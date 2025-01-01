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Киноафиша Рожденные в СССР

Рожденные в СССР

Постановка
Театр эстрады 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ностальгия по эпохе СССР: Концертная программа «Рождённые в СССР»

Предлагаем вам погрузиться в ностальгическую атмосферу 60–80-х годов прошлого столетия. Эпоха СССР была наполнена безудержным энтузиазмом и неиссякаемой энергией. Это было особое время, когда жизнь казалась проще и понятнее, стабильнее и надёжнее. Все граждане нашей страны ощущали себя частью одной большой и дружной семьи.

«Это было лучшее время!» — говорили мы, вспоминая об этом ярком периоде. В те годы песни звучали особенно трогательно и искренне, становясь отражением душевного состояния людей. В программе концерта прозвучат настоящие хиты, которые полюбились многим: «Эхо любви» Анны Герман, «Не кочегары мы, не плотники» из кинофильма «Высота», «Хорошие девчата» и другие душевные баллады.

Артисты Уральского государственного театра эстрады

Концертная программа «Рождённые в СССР» — это не только любимые шлягеры времён «нерушимого союза», но и выступления легендарных артистов. Зрителей ожидает неповторимая атмосфера, наполненная добрыми воспоминаниями и верой в светлое будущее.

Обратите внимание

В программе и в составе участников представления возможны изменения. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить уникальное событие!

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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