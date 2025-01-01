«Рожденные под знаком музыки»: Концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

В Уральском центре народного искусства им. Родыгина пройдет уникальный концерт «Рожденные под знаком музыки». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыкального искусства.

Интересные факты о спектакле

Концерт пройдет в рамках культурного проекта, направленного на поддержку молодых исполнителей.

Вход на мероприятие свободный, но рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте центра.

Специальные гости вечера — известные музыканты, которые поделятся своими впечатлениями о музыке и творчестве.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой творчества. Мы ждем вас на этом увлекательном событии!