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Рожденные под знаком музыки
Киноафиша Рожденные под знаком музыки

Рожденные под знаком музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

«Рожденные под знаком музыки»: Концерт в Уральском центре народного искусства им. Родыгина

В Уральском центре народного искусства им. Родыгина пройдет уникальный концерт «Рожденные под знаком музыки». Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыкального искусства.

Интересные факты о спектакле

  • Концерт пройдет в рамках культурного проекта, направленного на поддержку молодых исполнителей.
  • Вход на мероприятие свободный, но рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте центра.
  • Специальные гости вечера — известные музыканты, которые поделятся своими впечатлениями о музыке и творчестве.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой творчества. Мы ждем вас на этом увлекательном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 17 апреля
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 600 ₽

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