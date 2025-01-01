Рождение концертного органа

Входит в Абонемент 106 Органный час Орган Программа Франк. Героическая пьеса Линдберг. «Старая песнь Даларны» Муле. Токката из Сюиты «Византийские эскизы» Элгар. «Салют любви» Вивальди. Концерт «Зима» из цикла «Времена года» Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных» Регер. Романс Гласс. «Утренние пассажи» из кинофильма «Часы» Вьерн. «Вестминстерские колокола» Услышать расцвет концертной органной музыки от Вивальди до Муле. Звуковая палитра органа и виолончели в произведениях разных эпох. Участники Багинец Тарас (орган) Кабилькова Наталия (виолончель)