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Рождение концертного органа
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Рождение концертного органа

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 106 Органный час Орган Программа Франк. Героическая пьеса Линдберг. «Старая песнь Даларны» Муле. Токката из Сюиты «Византийские эскизы» Элгар. «Салют любви» Вивальди. Концерт «Зима» из цикла «Времена года» Сен-Санс. «Лебедь» из зоологической фантазии «Карнавал животных» Регер. Романс Гласс. «Утренние пассажи» из кинофильма «Часы» Вьерн. «Вестминстерские колокола» Услышать расцвет концертной органной музыки от Вивальди до Муле. Звуковая палитра органа и виолончели в произведениях разных эпох. Участники Багинец Тарас (орган) Кабилькова Наталия (виолончель)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 18 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
16:00 от 600 ₽

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