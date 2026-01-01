Знакомство с миром кукол

Приглашаем вас на захватывающую экскурсию «Рождение и жизнь кукольного спектакля». Это уникальное событие предоставит возможность юным зрителям от 9 до 12 лет открыть для себя тайны театра кукол.

Что вас ожидает?

Экскурсия включает в себя:

Обзерную экскурсию по театру: вы познакомитесь со сценой, зрительным залом, фойе и малой сценой;

Историю театра и его кукол: узнаете о системах кукол и увидите персонажей из известных спектаклей;

Создание спектакля: откроются секреты, как рождаются волшебные представления;

Интерактивная игра с куклами: юные зрители смогут участвовать в процессе и задавать вопросы.

Почему это интересно?

Кукольный театр — это особый мир, в котором маленькие зрители могут развивать фантазию, учиться взаимодействовать с персонажами и понимать основы театрального искусства. Мастера и артисты-кукловоды с радостью поделятся своими знаниями и ответят на вопросы, которые могут возникнуть у юных зрителей.

Не упустите шанс приоткрыть завесу тайны и заглянуть в закулисье кукольного театра!