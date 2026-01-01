Приглашаем вас на захватывающую экскурсию «Рождение и жизнь кукольного спектакля». Это уникальное событие предоставит возможность юным зрителям от 9 до 12 лет открыть для себя тайны театра кукол.
Экскурсия включает в себя:
Кукольный театр — это особый мир, в котором маленькие зрители могут развивать фантазию, учиться взаимодействовать с персонажами и понимать основы театрального искусства. Мастера и артисты-кукловоды с радостью поделятся своими знаниями и ответят на вопросы, которые могут возникнуть у юных зрителей.
Не упустите шанс приоткрыть завесу тайны и заглянуть в закулисье кукольного театра!