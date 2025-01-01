Спектакль Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Театр абсурда по пьесе Тома Стоппарда

На большой сцене Театра на Васильевском состоялась премьера спектакля Галины Зальцман по пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это трагикомедия одного из главных мастеров театра абсурда, которая продолжает привлекать внимание в сложные исторические периоды.

Сюжет и постановка

Пьеса Стоппарда предлагает постмодернистский взгляд на мир Шекспира через призму второстепенных персонажей «Гамлета». Розенкранц и Гильденстерн, современные обыватели, оказываются втянутыми в вихрь шекспировских страстей и пытаются найти выход из этого театра абсурда.

Режиссёрский подход

Галина Зальцман, для которой это уже третья постановка в Театре на Васильевском, подчёркивает, что спектакль — это модель мира, где всё происходящее — лишь представление. В главных ролях выступят Артем Цыпин и Михаил Николаев, которые привнесут в постановку парадоксальный британский юмор и философские размышления.

О режиссёре

Галина Зальцман — режиссёр, актриса и педагог. Она окончила ГИТИС и Театральный институт им. Щукина, сотрудничает с ведущими театрами страны и является лауреатом множества престижных фестивалей. С 2022 года она работает в Театре на Васильевском.

Приходите насладиться этой утончённой игрой смыслов и интеллектуальным баттлом, который не оставит вас равнодушными!