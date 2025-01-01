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Розенкранц и Гильденстерн мертвы
Киноафиша Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Спектакль Розенкранц и Гильденстерн мертвы

Постановка
Театр на Васильевском 18+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Театр абсурда по пьесе Тома Стоппарда

На большой сцене Театра на Васильевском состоялась премьера спектакля Галины Зальцман по пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Это трагикомедия одного из главных мастеров театра абсурда, которая продолжает привлекать внимание в сложные исторические периоды.

Сюжет и постановка

Пьеса Стоппарда предлагает постмодернистский взгляд на мир Шекспира через призму второстепенных персонажей «Гамлета». Розенкранц и Гильденстерн, современные обыватели, оказываются втянутыми в вихрь шекспировских страстей и пытаются найти выход из этого театра абсурда.

Режиссёрский подход

Галина Зальцман, для которой это уже третья постановка в Театре на Васильевском, подчёркивает, что спектакль — это модель мира, где всё происходящее — лишь представление. В главных ролях выступят Артем Цыпин и Михаил Николаев, которые привнесут в постановку парадоксальный британский юмор и философские размышления.

О режиссёре

Галина Зальцман — режиссёр, актриса и педагог. Она окончила ГИТИС и Театральный институт им. Щукина, сотрудничает с ведущими театрами страны и является лауреатом множества престижных фестивалей. С 2022 года она работает в Театре на Васильевском.

Приходите насладиться этой утончённой игрой смыслов и интеллектуальным баттлом, который не оставит вас равнодушными!

Режиссер
Галина Зальцман
В ролях
Артем Цыпин
Михаил Николаев
Тадас Шимилев
Егор Кутенков
Владимир Бирюков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 24 сентября
Театр на Васильевском Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 48
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Розенкранц и Гильденстерн мертвы Розенкранц и Гильденстерн мертвы Розенкранц и Гильденстерн мертвы Розенкранц и Гильденстерн мертвы

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