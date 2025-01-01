Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Роза Сахаутдинова
Киноафиша Роза Сахаутдинова

Роза Сахаутдинова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт Роза Сахаутдинова

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
8 ноября суббота
18:00
Башкирская филармония им. Хусаина Ахметова Уфа, Гоголя, 58
от 300 ₽

В ближайшие дни

Легендарные хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с cимфоническим оркестром
6+
Рок
Легендарные хиты Queen & Scorpions. Aeroqueen с cимфоническим оркестром
10 декабря в 19:00 Тинькофф-холл
от 1200 ₽
Symphony of the cinema. Турецкие сериалы
12+
Живая музыка
Symphony of the cinema. Турецкие сериалы
28 марта в 19:00 Башкортостан
от 1800 ₽
Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
12+
Рок
Pink Floyd. Легендарные хиты в исполнении группы Floyd Universe с симфоническим оркестром
23 ноября в 18:00 Башкортостан
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше