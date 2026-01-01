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Роза Фа. На кончиках пальцев
Билеты от 2200₽
Киноафиша Роза Фа. На кончиках пальцев

Роза Фа. На кончиках пальцев

6+
Возраст 6+
Билеты от 2200₽

О концерте

Сольный концерт Розы Фа «На кончиках пальцев» в Культурном центре ЗИЛ

Концерт неоклассической музыки «На кончиках пальцев» состоится в Культурном центре ЗИЛ. Зрители смогут насладиться уникальной программой известной пианистки и композитора Розы Фа.

Программа включает авторские произведения, погружающие в атмосферу глубокой лирики и экспрессии. Каждое музыкальное произведение наполнено тонкими эмоциональными оттенками, что делает этот концерт особенно запоминающимся.

Специальная программа пройдет в самом сердце конструктивизма, что добавляет мероприятию уникальности. Роза Фа известна своей способностью соединять разные музыкальные жанры и дарить публике исключительные моменты восприятия музыки.

Не пропустите возможность увидеть это захватывающее выступление и оценить мастерство одного из самых ярких современных исполнителей!

Купить билет на концерт Роза Фа. На кончиках пальцев

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Октябрь
4 октября воскресенье
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 2200 ₽

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