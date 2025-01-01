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Рояль в темноте. Рок под звездами
Киноафиша Рояль в темноте. Рок под звездами

Рояль в темноте. Рок под звездами

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Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рок на рояле под куполом планетария

В Санкт-Петербургском Планетарии состоится уникальное полнокупольное шоу «Рояль в темноте: Рок под звездами». Под величественным 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться музыкой культовых рок-групп, таких как Queen, Linkin Park, Aerosmith и Nirvana.

Исполнитель

Вечер ознаменуется выступлением талантливого пианиста Станислава Чигадаева — виртуоза классического и джазового фортепиано, лауреата множества российских и международных конкурсов. Шедевры рок-музыки, исполненные на рояле, обретут новую, глубокую звучность, превращая знакомые мелодии в нечто особенное.

Аудиовизуальное погружение

Представьте, как под завораживающие ноты «Dark Side of the Moon» на куполе появится восход полной луны, или как под «Supermassive Black Hole» группы Muse мы увидим столкновение галактик и рождение черных дыр. В темноте зала, наполненной светом комет и звездными узорами, звучат рок-баллады, создавая уникальное аудиовизуальное погружение.

О музыканте

Станислав Чигадаев — признанный мастер фортепиано, лауреат престижных международных конкурсов, таких как международный конкурс им. С.В. Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005), международный конкурс им. М.В. Юдиной (Санкт-Петербург, 2009), и Stockholm International Competition (Швеция, 2012). Он сотрудничал с такими звездами, как Андреа Бочелли и Найджел Кеннеди, а также с дирижерами Фабио Мастранджело, Алимом Шахмаметьевым и Игорем Пономаренко.

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное путешествие, которое останется в вашей памяти надолго.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Рояль в темноте. Рок под звездами Рояль в темноте. Рок под звездами Рояль в темноте. Рок под звездами Рояль в темноте. Рок под звездами Рояль в темноте. Рок под звездами Рояль в темноте. Рок под звездами Рояль в темноте. Рок под звездами

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