Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»

Музыкальное полнокупольное шоу в Планетарии

В петербургском Планетарии состоится уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величайшими хитами британских групп.

Программа шоу

Гостей ждет незабываемая атмосфера, где пронзительность Radiohead и одинокий спутник на краю вселенной создают особое настроение. Вы сможете насладиться невероятной программой, включающей:

Рождение сверхновых и столкновение черных дыр под «Supermassive Black Hole»;

Восходы солнца и метеоритный дождь под «Wonderwall».

Эти классические песни, исполненные на рояле, приобретут новое звучание, полное глубины и эмоций, создавая аудиовизуальное шоу, который соединяет звук и космос.

О артисте

Станислав Чигадаев – лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов, таких как:

Международный конкурс им. С.В.Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005);

Международный конкурс им. М.В.Юдиной (Санкт-Петербург, 2009);

Международный конкурс им. Б.Сметаны (Чехия, 2010);

Stockholm International Competition - номинации соло и камерный ансамбль (Швеция, 2012).

Станислав Чигадаев сотрудничал с известными артистами, такими как Андреа Бочелли (Хельсинки, 2014) и Найджел Кеннеди (Германия, 2016), а также работал с различными дирижерами, включая Фабио Мастранджело и Игоря Пономаренко.

Ожидания от шоу

Атмосфера шоу обещает запомниться зрителям на долгое время. Музыка в сочетании с великолепным световым представлением погрузит вас в мир далеких звезд и незабываемых эмоций. Не упустите возможность услышать эти мелодии и, возможно, спеть их вместе с исполнителем. Это будет вечер, который вы захотите унести с собой.