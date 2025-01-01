Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»

В петербургском Планетарии состоится уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величайшими хитами британских групп.
Гостей ждет незабываемая атмосфера, где пронзительность Radiohead и одинокий спутник на краю вселенной создают особое настроение. Вы сможете насладиться невероятной программой, включающей:
Эти классические песни, исполненные на рояле, приобретут новое звучание, полное глубины и эмоций, создавая аудиовизуальное шоу, который соединяет звук и космос.
Станислав Чигадаев – лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов, таких как:
Станислав Чигадаев сотрудничал с известными артистами, такими как Андреа Бочелли (Хельсинки, 2014) и Найджел Кеннеди (Германия, 2016), а также работал с различными дирижерами, включая Фабио Мастранджело и Игоря Пономаренко.
Атмосфера шоу обещает запомниться зрителям на долгое время. Музыка в сочетании с великолепным световым представлением погрузит вас в мир далеких звезд и незабываемых эмоций. Не упустите возможность услышать эти мелодии и, возможно, спеть их вместе с исполнителем. Это будет вечер, который вы захотите унести с собой.