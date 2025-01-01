Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»
Киноафиша Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»

Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное полнокупольное шоу в Планетарии

В петербургском Планетарии состоится уникальное музыкальное полнокупольное шоу «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величайшими хитами британских групп.

Программа шоу

Гостей ждет незабываемая атмосфера, где пронзительность Radiohead и одинокий спутник на краю вселенной создают особое настроение. Вы сможете насладиться невероятной программой, включающей:

  • Рождение сверхновых и столкновение черных дыр под «Supermassive Black Hole»;
  • Восходы солнца и метеоритный дождь под «Wonderwall».

Эти классические песни, исполненные на рояле, приобретут новое звучание, полное глубины и эмоций, создавая аудиовизуальное шоу, который соединяет звук и космос.

О артисте

Станислав Чигадаев – лауреат престижных всероссийских и международных классических конкурсов, таких как:

  • Международный конкурс им. С.В.Рахманинова (Санкт-Петербург, 2005);
  • Международный конкурс им. М.В.Юдиной (Санкт-Петербург, 2009);
  • Международный конкурс им. Б.Сметаны (Чехия, 2010);
  • Stockholm International Competition - номинации соло и камерный ансамбль (Швеция, 2012).

Станислав Чигадаев сотрудничал с известными артистами, такими как Андреа Бочелли (Хельсинки, 2014) и Найджел Кеннеди (Германия, 2016), а также работал с различными дирижерами, включая Фабио Мастранджело и Игоря Пономаренко.

Ожидания от шоу

Атмосфера шоу обещает запомниться зрителям на долгое время. Музыка в сочетании с великолепным световым представлением погрузит вас в мир далеких звезд и незабываемых эмоций. Не упустите возможность услышать эти мелодии и, возможно, спеть их вместе с исполнителем. Это будет вечер, который вы захотите унести с собой.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark» Рояль в темноте «Muse. Radiohead. Oasis. Piano tribute in the dark»

В ближайшие дни

Саундтреки 2
6+
Неоклассика
Саундтреки 2
25 сентября в 19:00 Колизей
от 800 ₽
Тур по барам Санкт-Петербурга
18+
Вечеринка
Тур по барам Санкт-Петербурга
26 сентября в 19:30 Некрасовка
от 2499 ₽
Chepikk. Большой сольный концерт
12+
Поп
Chepikk. Большой сольный концерт
1 ноября в 20:00 Космонавт
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше