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Рояль в рок-н-ролле
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Киноафиша Рояль в рок-н-ролле

Рояль в рок-н-ролле

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Денис Мажуков: Король рок-н-ролла из России

Денис Мажуков — выдающийся российский пианист, певец и композитор, который привносит в мир музыки дух традиционного рок-н-ролла, буги-вуги и ритм-н-блюза. Его талант и мастерство сделали его известным не только в России, но и за ее пределами, где его называют «российским королем рок-н-ролла».

Уникальный музыкальный стиль

Денис Мажуков — это не просто музыкант, а настоящая музыкальная энциклопедия. На своих концертах он с легкостью переносит зрителей в рок-н-ролльную эпоху 50-х годов, а также в золотые времена буги-вуги 30-х, ритм-н-блюза 40-х и кантри 60-х. Его репертуар охватывает множество стилей и жанров, которые формировали облик мировой музыки.

Международные выступления

Денис активно выступает в США и Европе, участвуя в клубных концертах, фестивалях рок-н-ролла и джаза. Он стал первым и единственным музыкантом из России, приглашенным на международные фестивали буги-вуги, где демонстрирует свое мастерство в этом уникальном жанре.

Виртуозная техника и признание

Мастера своего дела высоко ценят Дениса за его филигранную технику игры, качественный звук и колоссальный темперамент. Его вокал сочетает в себе взрывную энергию и музыкальность, что делает каждое выступление незабываемым. Такие легенды, как Джерри Ли Льюис и Чак Берри, уже оценили талант Мажукова, а сам Джерри Ли Льюис отметил, что Денис играет так же, как он в молодости.

Запись на легендарной студии

Денис Мажуков — первый россиянин, который записал несколько своих композиций на знаменитой студии «Sun Records» в Мемфисе, штат Теннесси. Эта студия является местом, где создавались шедевры рок-н-ролла, и здесь записывались такие легенды, как Элвис Пресли и Би Би Кинг.

Выступление на фестивале

В августе 2015 года Денис стал единственным россиянином, который хедлайнером закрыл крупнейший европейский фестиваль рок-н-ролла — «Summer Jamboree Rock-n-Roll Festival». Его выступления всегда создают позитивную атмосферу и заряжают зрителей энергией и драйвом.

Не упустите возможность увидеть Дениса Мажукова на сцене и погрузиться в атмосферу живой музыки, наполненной эмоциями и историей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 2000 ₽
26 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 2000 ₽
17 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 2000 ₽
12 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽
12 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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