«Рояль при свечах: Лунная соната. К Элизе. Вальсы Шопена» в особняке Серебрякова

Виртуозные мелодии в домe искусств «Особняк Серебрякова»

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает на исключительный диалог с великими композиторами! Здесь, в старинном зале, зажгутся сотни свечей, создавая особую атмосферу для восприятия классического искусства.

Исполнительница вечера

На сцене выступит виртуозная пианистка Мария Чернышева. Этот талантливый музыкант — резидент Особняка Серебрякова и лауреат международных конкурсов в США, Италии, Греции, Венгрии, Болгарии, Украине и России. Она также принимала участие в множествах музыкальных фестивалей и мастер-классов, где раскрыла свои навыки и мастерство.

Программа концерта

Зрителей ждет незабываемый вечер, наполненный бессмертными шедеврами классической музыки. В исполнении Марии Чернышевой прозвучат:

Лунная соната Бетховена

К Элизе

Вальсы Шопена

И другие жемчужины классики

Уникальная экскурсия

Перед началом концерта вам предоставится возможность посетить уникальную экскурсию по парадным залам XIX века. Вы ощутите дыхание истории, узнав больше о великолепном особняке, сохранившем оригинальный фасад и дворцовые интерьеры в стиле классицизма и барокко.

Вестибюль парадного входа украшают потрясающие беломраморные лестницы, а все парадные залы обладают уникальной цветовой палитрой и имеют резные, расписные потолки, а также богатые элементы лепного декора. В нескольких залах сохраняются изразцовые печи XIX века. Мелодии великих композиторов в сочетании с роскошными интерьерами особняка и мерцанием многочисленных огней создадут атмосферу, которая вновь позволит вам прочувствовать силу и красоту музыки.

Дресс-код и информация о билетах

Рекомендуемый дресс-код: Cocktail Attire («коктейль»).

В продаже доступны билеты трех категорий:

VIP: 1-ый ряд, включает экскурсию (начало за 45 минут до концерта).

1-ый ряд, включает экскурсию (начало за 45 минут до концерта). Категория А: 2-й и 3-й ряды, доступны с экскурсией и без (экскурсия начинается за 45 минут до концерта).

2-й и 3-й ряды, доступны с экскурсией и без (экскурсия начинается за 45 минут до концерта). Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го, без экскурсии.

Продолжительность концерта с экскурсией — 1 час 40 минут, без экскурсии — 75 минут. Длительность экскурсии — 25 минут. Гостям с билетами без экскурсии рекомендуется приходить за 15 минут до начала концерта. Концерт предназначен для всех зрителей старше 6 лет.