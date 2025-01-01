Рояль при свечах. Эйнауди и не только

“Мелодион” приглашает вас на уникальный концерт, насыщенный эмоциями и красотой! Ожидайте чудесную музыку Людовико Эйнауди и известных композиторов неоклассиков, прозвучащую в магической атмосфере, созданной сотнями свечей.
Исполнителем на этом мероприятии станет Александр Востряков — известный пианист-виртуоз и лауреат множества международных конкурсов. Его игра выделяется невероятной проникновенностью; каждая нота наполнена глубоким смыслом и очарованием. Благодаря его мастерству, рояль превращается в звучащий оркестр, создавая удивительное погружение в мир минималистической эстетики и завораживающих образов.
Программа концерта составлена гармонично и подходит как для романтического вечера с близким человеком, так и для всей семьи, желающей насладиться культурным мероприятием.
В программе:
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без перерыва. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций!