Рояль при свечах. Эйнауди и не только
Билеты от 2000₽
Рояль при свечах. Эйнауди и не только

Рояль при свечах. Эйнауди и не только

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт "Мелодион": волшебство музыки под сотнями свечей

“Мелодион” приглашает вас на уникальный концерт, насыщенный эмоциями и красотой! Ожидайте чудесную музыку Людовико Эйнауди и известных композиторов неоклассиков, прозвучащую в магической атмосфере, созданной сотнями свечей.

Талант виртуоза

Исполнителем на этом мероприятии станет Александр Востряков — известный пианист-виртуоз и лауреат множества международных конкурсов. Его игра выделяется невероятной проникновенностью; каждая нота наполнена глубоким смыслом и очарованием. Благодаря его мастерству, рояль превращается в звучащий оркестр, создавая удивительное погружение в мир минималистической эстетики и завораживающих образов.

Идеальная программа

Программа концерта составлена гармонично и подходит как для романтического вечера с близким человеком, так и для всей семьи, желающей насладиться культурным мероприятием.

Что вас ждет

В программе:

  • Людовико Эйнауди, "Una mattina"
  • Experience
  • Petricor и другие известные произведения.

 

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без перерыва. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций!

Декабрь
20 декабря суббота
19:00
Дом Гоголя Москва, Никитский б-р, 7а
от 2000 ₽

Фотографии

Рояль при свечах. Эйнауди и не только

