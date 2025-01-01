Рояль при свечах. Эйнауди и не только

Концерт "Мелодион": волшебство музыки под сотнями свечей

“Мелодион” приглашает вас на уникальный концерт, насыщенный эмоциями и красотой! Ожидайте чудесную музыку Людовико Эйнауди и известных композиторов неоклассиков, прозвучащую в магической атмосфере, созданной сотнями свечей.

Талант виртуоза

Исполнителем на этом мероприятии станет Александр Востряков — известный пианист-виртуоз и лауреат множества международных конкурсов. Его игра выделяется невероятной проникновенностью; каждая нота наполнена глубоким смыслом и очарованием. Благодаря его мастерству, рояль превращается в звучащий оркестр, создавая удивительное погружение в мир минималистической эстетики и завораживающих образов.

Идеальная программа

Программа концерта составлена гармонично и подходит как для романтического вечера с близким человеком, так и для всей семьи, желающей насладиться культурным мероприятием.

Что вас ждет

В программе:

Людовико Эйнауди, "Una mattina"

Experience

Petricor и другие известные произведения.

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без перерыва. Не упустите возможность погрузиться в мир музыки и эмоций!