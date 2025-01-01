Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино»

Новогодний музыкальный праздник в петербургском Планетарии

В канун Нового года приглашаем вас на настоящий музыкальный праздник! Под величественным куполом Планетария зазвучат самые любимые рождественские саундтреки из кино, а звездное полнокупольное мультимедийное шоу превратит вечер в незабываемое приключение.

Звуки праздника

В темноте зазвучат рояль и голос, оживут любимые новогодние песни, а над головой раскроется небо, полное звезд. Прозвучат хиты из фильмов «Один дома», «Чудо на 34-й улице», «Реальная любовь», «Гарри Поттер» и многих других. Великолепные композиции от Ханса Циммера, Джона Уильямса и Алана Сильвестри подарят нам новогоднее чудо.

Уникальные исполнители

На концерте выступит Максим Яковлев — солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его голос станет проводником в волшебное путешествие под звездным куполом. Представьте: рождественский Петербург, лучшие новогодние песни, уют мягких кресел и раскрывающаяся над головой Вселенная.

Музыканты вечеринки

В сопровождении Максима Яковлева на рояле сыграет Илья Щеклеин. Он является участником и лауреатом джазовых фестивалей «Усадьба-джаз», «Gnesin-jazz», «Petrojazz» и других. Илья также победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам.

Не упустите возможность подарить себе и близким настоящий праздник в волшебной атмосфере новогоднего концерта!