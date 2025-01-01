Меню
Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино»
Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино»

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний музыкальный праздник в петербургском Планетарии

В канун Нового года приглашаем вас на настоящий музыкальный праздник! Под величественным куполом Планетария зазвучат самые любимые рождественские саундтреки из кино, а звездное полнокупольное мультимедийное шоу превратит вечер в незабываемое приключение.

Звуки праздника

В темноте зазвучат рояль и голос, оживут любимые новогодние песни, а над головой раскроется небо, полное звезд. Прозвучат хиты из фильмов «Один дома», «Чудо на 34-й улице», «Реальная любовь», «Гарри Поттер» и многих других. Великолепные композиции от Ханса Циммера, Джона Уильямса и Алана Сильвестри подарят нам новогоднее чудо.

Уникальные исполнители

На концерте выступит Максим Яковлев — солист Александринского театра и обладатель Гран-при вокального конкурса-фестиваля «Поющая маска». Его голос станет проводником в волшебное путешествие под звездным куполом. Представьте: рождественский Петербург, лучшие новогодние песни, уют мягких кресел и раскрывающаяся над головой Вселенная.

Музыканты вечеринки

В сопровождении Максима Яковлева на рояле сыграет Илья Щеклеин. Он является участником и лауреатом джазовых фестивалей «Усадьба-джаз», «Gnesin-jazz», «Petrojazz» и других. Илья также победитель конкурса «Jazz Battle 2017» среди пианистов и автор музыки к российским и зарубежным фильмам и сериалам.

Не упустите возможность подарить себе и близким настоящий праздник в волшебной атмосфере новогоднего концерта!

Декабрь
31 декабря среда
17:00
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1900 ₽
20:00
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
от 1900 ₽

Фотографии

Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино» Рояль под звездами «Рождественская музыка из кино»

