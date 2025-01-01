Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс»

Музыкальное полнокупольное шоу музыки неоклассиков

В Петербургском планетарии состоится премьера музыкального полнокупольного шоу «Ханс Циммер VS Джон Уильямс». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величественной музыкой двух величайших современных композиторов в исполнении рояля и органа.

Волшебная атмосфера

В этом уникальном шоу музыка Ханса Циммера и Джона Уильямса оживёт в абсолютной темноте. Под огромным куполом планетария, который станет сценой для космического представления, будут пролетать кометы, вспыхивать далекие галактики и рождаться сверхновые миры. Восход солнца над Землей сменится северным сиянием, а горизонт событий будет разрисован звездным полотно.

Музыка двух гениев

Джон Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», создатель музыки для таких культовых фильмов, как «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Гарри Поттер», «Парка юрского периода» и многих других.

— пятикратный лауреат премии «Оскар», создатель музыки для таких культовых фильмов, как «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Гарри Поттер», «Парка юрского периода» и многих других. Ханс Циммер — автор саундтреков к таким шедеврам, как «Король Лев», «Интерстеллар» и другим голливудским блокбастерам.

О музыкантах

Елизавета Кузнецова и Татьяна Жирихина — дуэт органа и фортепиано, участницы и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Их виртуозная игра и проникновенное исполнение, а также тёплое взаимодействие с аудиторией, обещают сделать этот вечер незабываемым. Все аранжировки для дуэта создаются ими самостоятельно, что придаёт каждой композиции особую глубину и уникальность.

Приглашаем вас в музыкальное путешествие, где величественная музыка Ханса Циммера и Джона Уильямса встретится с магией космоса и звёзд.