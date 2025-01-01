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Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс»
Киноафиша Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс»

Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс»

6+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное полнокупольное шоу музыки неоклассиков

В Петербургском планетарии состоится премьера музыкального полнокупольного шоу «Ханс Циммер VS Джон Уильямс». Под 25-метровым звездным куполом зрители смогут насладиться величественной музыкой двух величайших современных композиторов в исполнении рояля и органа.

Волшебная атмосфера

В этом уникальном шоу музыка Ханса Циммера и Джона Уильямса оживёт в абсолютной темноте. Под огромным куполом планетария, который станет сценой для космического представления, будут пролетать кометы, вспыхивать далекие галактики и рождаться сверхновые миры. Восход солнца над Землей сменится северным сиянием, а горизонт событий будет разрисован звездным полотно.

Музыка двух гениев

  • Джон Уильямс — пятикратный лауреат премии «Оскар», создатель музыки для таких культовых фильмов, как «Звездные войны», «Индиана Джонс», «Гарри Поттер», «Парка юрского периода» и многих других.
  • Ханс Циммер — автор саундтреков к таким шедеврам, как «Король Лев», «Интерстеллар» и другим голливудским блокбастерам.

О музыкантах

  • Елизавета Кузнецова и Татьяна Жирихина — дуэт органа и фортепиано, участницы и лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Их виртуозная игра и проникновенное исполнение, а также тёплое взаимодействие с аудиторией, обещают сделать этот вечер незабываемым. Все аранжировки для дуэта создаются ими самостоятельно, что придаёт каждой композиции особую глубину и уникальность.

Приглашаем вас в музыкальное путешествие, где величественная музыка Ханса Циммера и Джона Уильямса встретится с магией космоса и звёзд.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 августа
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1400 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Планетарий Санкт-Петербург, Александровский парк, 4
21:00 от 1300 ₽

Фотографии

Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс» Рояль и орган под звездами «Ханс Циммер VS Джон Уильямс»

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