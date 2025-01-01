Меню
Рояль и два трамвая
Киноафиша Рояль и два трамвая

Спектакль Рояль и два трамвая

Постановка
ТриЧетыре 6+
Режиссер Наталия Лебедева
Продолжительность 55 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир поэзии Осипа Мандельштама

«Посмотрите — Питерский трамвайчик соединяет землю и небо, потому что едет по рельсам, но держится за провода». Это не просто описание трамвая, а метафора, которая станет основой нового спектакля, способного объединить людей и эмоции.

О спектакле

Спектакль «Питерский трамвайчик» приглашает зрителей в уникальное путешествие, где рояль и два трамвая создают гармоничное музыкальное сопровождение. Это не просто представление, а целая история о связи между людьми и местами, о том, как каждый из нас вносит свою лепту в общую картину мира.

Поэзия Осипа Мандельштама

В центре сюжета — поэзия Осипа Мандельштама, одного из величайших русских поэтов XX века. Его строки оживут на сцене, наполняя воздух магией и глубокими размышлениями о жизни, любви и утрате. Мандельштам умел соединять простые вещи с высоким смыслом, что и станет основной темой спектакля.

Зачем стоит посетить?

Спектакль «Питерский трамвайчик» не только развлекает, но и заставляет задуматься о важности общения и взаимопомощи. Это возможность увидеть, как разные судьбы пересекаются в одном трамвае, и понять, что «все нужны друг другу». Не упустите шанс стать частью этого волшебного путешествия!

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
ТриЧетыре Санкт-Петербург, просп. Непокоренных, 11
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Рояль и два трамвая

