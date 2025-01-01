Тонкие звуки Испании: Концерт для гитары и флейты
Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором звучит магия музыкальных произведений для гитары и флейты. В программе - неоспоримые шедевры, которые подарят вам незабываемые моменты.
Испанские мотивы и не только
В программе концерта прозвучат следующие произведения:
- Исаак Альбенис – «Кордова» из сюиты «Испанские напевы», соч. 232
- Мануэль де Фалья – «Серенада» для флейты и гитары
- Хаиме Брауэр – Соната № 1 для гитары
- Никколо Паганини – Концертная соната для гитары
- Астор Пьяццолла – Сюита «История танго» для флейты и гитары
- Георгий Вайс – Сюита для гитары
- Светозар Папазов – «Реченица»
Музыканты
На сцене выступят талантливые исполнители:
- Ровшан Мамедкулиев – гитара
- Максим Рубцов – флейта
Не пропустите возможность насладиться изысканной музыкой, которая пробуждает чувства и переносит в мир испанских мелодий и танцев!