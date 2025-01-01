Тонкие звуки Испании: Концерт для гитары и флейты

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором звучит магия музыкальных произведений для гитары и флейты. В программе - неоспоримые шедевры, которые подарят вам незабываемые моменты.

Испанские мотивы и не только

В программе концерта прозвучат следующие произведения:

Исаак Альбенис – «Кордова» из сюиты «Испанские напевы», соч. 232

Мануэль де Фалья – «Серенада» для флейты и гитары

Хаиме Брауэр – Соната № 1 для гитары

Никколо Паганини – Концертная соната для гитары

Астор Пьяццолла – Сюита «История танго» для флейты и гитары

Георгий Вайс – Сюита для гитары

Светозар Папазов – «Реченица»

Музыканты

На сцене выступят талантливые исполнители:

Ровшан Мамедкулиев – гитара

– гитара Максим Рубцов – флейта

Не пропустите возможность насладиться изысканной музыкой, которая пробуждает чувства и переносит в мир испанских мелодий и танцев!