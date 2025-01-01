Меню
Ровшан Мамедкулиев
Билеты от 2500₽
Киноафиша Ровшан Мамедкулиев

Ровшан Мамедкулиев

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте

Тонкие звуки Испании: Концерт для гитары и флейты

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором звучит магия музыкальных произведений для гитары и флейты. В программе - неоспоримые шедевры, которые подарят вам незабываемые моменты.

Испанские мотивы и не только

В программе концерта прозвучат следующие произведения:

  • Исаак Альбенис – «Кордова» из сюиты «Испанские напевы», соч. 232
  • Мануэль де Фалья – «Серенада» для флейты и гитары
  • Хаиме Брауэр – Соната № 1 для гитары
  • Никколо Паганини – Концертная соната для гитары
  • Астор Пьяццолла – Сюита «История танго» для флейты и гитары
  • Георгий Вайс – Сюита для гитары
  • Светозар Папазов – «Реченица»

Музыканты

На сцене выступят талантливые исполнители:

  • Ровшан Мамедкулиев – гитара
  • Максим Рубцов – флейта

Не пропустите возможность насладиться изысканной музыкой, которая пробуждает чувства и переносит в мир испанских мелодий и танцев!

Декабрь
25 декабря четверг
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 2500 ₽

