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Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром
Киноафиша Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром

Спектакль Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Бурлеск-шоу Ruby Sparks Cabaret: Revue Rouge

Приглашаем вас на потрясающее бурлеск-шоу «Ruby Sparks Cabaret» с участием джазового оркестра Diamond Beats Orchestra! Это уникальное событие перенесет вас в атмосферу французских кабаре, где классический бурлеск оживает под мелодии джаза.

Незабываемая атмосфера

Под руководством талантливого Александра Бесчастного, оркестр исполнит знаковые мелодии, которые создадут волшебное настроение. Артистки Ruby Sparks Cabaret раскроют перед вами свои тайны в роскошных выступлениях, полных шика и грации.

Информация о мероприятии

  • Сбор гостей: 19:00
  • Начало шоу: 20:00
  • Длительность: 2,5 часа с антрактом
  • Возрастное ограничение: 18+

Шоу пройдет на театральной площадке дома журналиста, где каждая деталь продумана для комфортного просмотра. Рассадка обеспечит отличную видимость со всех мест, так что вы не пропустите ни одного момента этого великолепного шоу!

Важно знать

Обратите внимание, что возврат билетов не осуществляется за сутки до шоу. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 3450 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 3450 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 3450 ₽
Санкт-Петербург, 10 декабря
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 3450 ₽
Санкт-Петербург, 22 декабря
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
22:00 от 3450 ₽

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