Спектакль Rouge Revue Jazz Edition. Бурлеск-кабаре с оркестром

Бурлеск-шоу Ruby Sparks Cabaret: Revue Rouge

Приглашаем вас на потрясающее бурлеск-шоу «Ruby Sparks Cabaret» с участием джазового оркестра Diamond Beats Orchestra! Это уникальное событие перенесет вас в атмосферу французских кабаре, где классический бурлеск оживает под мелодии джаза.

Незабываемая атмосфера

Под руководством талантливого Александра Бесчастного, оркестр исполнит знаковые мелодии, которые создадут волшебное настроение. Артистки Ruby Sparks Cabaret раскроют перед вами свои тайны в роскошных выступлениях, полных шика и грации.

Информация о мероприятии

Сбор гостей: 19:00

19:00 Начало шоу: 20:00

20:00 Длительность: 2,5 часа с антрактом

2,5 часа с антрактом Возрастное ограничение: 18+

Шоу пройдет на театральной площадке дома журналиста, где каждая деталь продумана для комфортного просмотра. Рассадка обеспечит отличную видимость со всех мест, так что вы не пропустите ни одного момента этого великолепного шоу!

Важно знать

Обратите внимание, что возврат билетов не осуществляется за сутки до шоу. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера!