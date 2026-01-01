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Ростислав Чебыкин
Киноафиша Ростислав Чебыкин

Ростислав Чебыкин

16+
Возраст 16+

О концерте

Акустический концерт Ростислава Чебыкина в клубе Дуглас

Не пропустите уникальный акустический концерт Ростислава Чебыкина, который пройдет в уютном клубе Дуглас. Этот талантливый музыкант известен своими мелодичными композициями и глубокими текстами, которые оставляют незабываемое впечатление на слушателей.

О исполнителе

Ростислав Чебыкин — это имя, которое хорошо известно в музыкальных кругах. Его творчество сочетает элементы фолка, рока и поп-музыки. Каждое его выступление — это настоящее музыкальное событие, пропитанное эмоциями и искренностью.

О концерте

На концерте в Дугласе зрители смогут насладиться не только новыми композициями Чебыкина, но и уже знакомыми хитами. Атмосфера клуба создаст идеальные условия для восприятия музыки в ее чистом виде, а акустический формат позволит глубже ощутить каждую ноту.

Почему стоит посетить

Концерт Ростислава — это возможность провести вечер в компании хорошей музыки и единомышленников. Если вы цените живое исполнение и хотите зарядиться положительными эмоциями, не упустите шанс услышать его в акустическом формате.

Клуб Дуглас, известный своей атмосферой и уютом, станет идеальной площадкой для такой встречи. Забронируйте свои места заранее и готовьтесь к незабываемому вечеру под звуки гитары и проникновенных текстов.

Купить билет на концерт Ростислав Чебыкин

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В других городах
Июль
18 июля суббота
19:00
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от 1000 ₽

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