Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ростислав Чебыкин. 4𝜋-тур с музыкальным коллективом
Киноафиша Ростислав Чебыкин. 4𝜋-тур с музыкальным коллективом

Ростислав Чебыкин. 4𝜋-тур с музыкальным коллективом

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Феерия с Ростиславом Чебыкиным и 4𝜋-бэндом

Помните концерт Ростислава Чебыкина в 2024 году? В этом году всё будет ещё фееричнее! Чебыкин приезжает не один, а с 4𝜋-бэндом — уникальным музыкальным коллективом, который был создан в честь своего юбилея.

Новый альбом и любимые хиты

Музыканты представят песни с нового альбома «Радио святого Франциска», а также ваши любимые классические хиты и, конечно, что-то особенное — 4𝜋-ческое. Это уникальное сочетание позволит вам погрузиться в мир музыки, который охватывает разнообразные стили и настроения.

Атмосфера и традиции

Богатые аранжировки и задорные пляски как на сцене, так и в зале создадут незабываемую атмосферу. И даже несмотря на энергичные выступления, не забывайте, что в центре всего этого — бардовские традиции, к которым вы привыкли на сольных концертах Ростислава Чебыкина.

Интерактив с зрителями

В перерывах между песнями со сцены прозвучат старые и особенно новые байки из жизни артиста. Также в программу будут включены ответы на ваши записки, которые уже пора заготавливать!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события и насладиться волшебством живого выступления!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 5 октября
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 9 октября
Дом RM Новосибирск, Каменская, 55
20:00 от 1000 ₽
Екатеринбург, 12 октября
Ben Hall Екатеринбург, Народной Воли, 65, БЦ Nebo
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
25 ноября в 19:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 2800 ₽
Хор Турецкого. Новогоднее шоу
12+
Эстрада
Хор Турецкого. Новогоднее шоу
7 января в 18:00 Гранд-холл Сибирь
от 2000 ₽
Симфония Imagine Dragons при свечах
6+
Живая музыка
Симфония Imagine Dragons при свечах
26 декабря в 19:00 Сибирский институт искусств им. Хворостовского
от 1700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше