Ростислав Чебыкин. 4𝜋-тур с музыкальным коллективом

Феерия с Ростиславом Чебыкиным и 4𝜋-бэндом

Помните концерт Ростислава Чебыкина в 2024 году? В этом году всё будет ещё фееричнее! Чебыкин приезжает не один, а с 4𝜋-бэндом — уникальным музыкальным коллективом, который был создан в честь своего юбилея.

Новый альбом и любимые хиты

Музыканты представят песни с нового альбома «Радио святого Франциска», а также ваши любимые классические хиты и, конечно, что-то особенное — 4𝜋-ческое. Это уникальное сочетание позволит вам погрузиться в мир музыки, который охватывает разнообразные стили и настроения.

Атмосфера и традиции

Богатые аранжировки и задорные пляски как на сцене, так и в зале создадут незабываемую атмосферу. И даже несмотря на энергичные выступления, не забывайте, что в центре всего этого — бардовские традиции, к которым вы привыкли на сольных концертах Ростислава Чебыкина.

Интерактив с зрителями

В перерывах между песнями со сцены прозвучат старые и особенно новые байки из жизни артиста. Также в программу будут включены ответы на ваши записки, которые уже пора заготавливать!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события и насладиться волшебством живого выступления!