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Ростислав Чебыкин. 4𝜋-летие музыкального коллектива
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ростислав Чебыкин. 4𝜋-летие музыкального коллектива

Ростислав Чебыкин. 4𝜋-летие музыкального коллектива

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Ростислава Чебыкина

4𝜋 лет музыкальному коллективу — это не просто дата, это дважды круглая веха! Как телесному углу величиной 4𝜋 соответствует полная сфера, так и музыка Ростислава Чебыкина охватывает все грани эмоций.

Феерический юбилей

Приглашаем вас на юбилейный концерт Ростислава Чебыкина, который состоится в окружении выдающихся музыкантов. Каждый из них — это целый оркестр, готовый порадовать вас своим мастерством!

Что вас ждет на концерте

В программе концерта прозвучат:

  • Песни из нового альбома «Радио святого Франциска»;
  • Ваши любимые суперхиты прошлых и будущих лет;
  • Свежие сочинения и уникальные сюрпризы.

Эта музыка не оставит равнодушным даже самого взыскательного слушателя! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
Pravda Москва, Варшавское ш., 26, стр. 12
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1300 ₽

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