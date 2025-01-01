Ростислав Чебыкин. 4𝜋-летие музыкального коллектива

Юбилейный концерт Ростислава Чебыкина

4𝜋 лет музыкальному коллективу — это не просто дата, это дважды круглая веха! Как телесному углу величиной 4𝜋 соответствует полная сфера, так и музыка Ростислава Чебыкина охватывает все грани эмоций.

Феерический юбилей

Приглашаем вас на юбилейный концерт Ростислава Чебыкина, который состоится в окружении выдающихся музыкантов. Каждый из них — это целый оркестр, готовый порадовать вас своим мастерством!

Что вас ждет на концерте

В программе концерта прозвучат:

Песни из нового альбома «Радио святого Франциска»;

Ваши любимые суперхиты прошлых и будущих лет;

Свежие сочинения и уникальные сюрпризы.

Эта музыка не оставит равнодушным даже самого взыскательного слушателя! Не упустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального события.