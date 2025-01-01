Rossomahaar, Сварга, Хрен

Приглашаем на пиратское приключение!

Дорогие любители театра, 25 июля мы приглашаем вас на незабываемое путешествие на борту пиратского корабля! Подготовьтесь к захватывающим событиям и интересным развлечениям.

Что вас ждет в программе:

Rossomahaar – музыкальный номер, который погрузит вас в атмосферу пиратских приключений.

– музыкальный номер, который погрузит вас в атмосферу пиратских приключений. Сварга – зажигательное выступление, которое не оставит равнодушным никого!

– зажигательное выступление, которое не оставит равнодушным никого! Хрен – юмористический номер, который добавит остроты в ваше впечатление.

– юмористический номер, который добавит остроты в ваше впечатление. Набег на местный торговый порт – захватывающая сценка, где зрители станут свидетелями пиратского захвата.

– захватывающая сценка, где зрители станут свидетелями пиратского захвата. Пляски под любимую музыку – возможность присоединиться к веселью и насладиться танцами!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Приходите 25 июля и воплотите свои мечты о пиратских приключениях!