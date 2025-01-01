Rossomahaar, Сварга, Хрен

Приглашаем на пиратское приключение!
Дорогие любители театра, 25 июля мы приглашаем вас на незабываемое путешествие на борту пиратского корабля! Подготовьтесь к захватывающим событиям и интересным развлечениям.
Что вас ждет в программе:
- Rossomahaar – музыкальный номер, который погрузит вас в атмосферу пиратских приключений.
- Сварга – зажигательное выступление, которое не оставит равнодушным никого!
- Хрен – юмористический номер, который добавит остроты в ваше впечатление.
- Набег на местный торговый порт – захватывающая сценка, где зрители станут свидетелями пиратского захвата.
- Пляски под любимую музыку – возможность присоединиться к веселью и насладиться танцами!
Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Приходите 25 июля и воплотите свои мечты о пиратских приключениях!