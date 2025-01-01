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Rossomahaar, Сварга, Хрен
Билеты от 3500₽
Киноафиша Rossomahaar, Сварга, Хрен

Rossomahaar, Сварга, Хрен

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Приглашаем на пиратское приключение!

Дорогие любители театра, 25 июля мы приглашаем вас на незабываемое путешествие на борту пиратского корабля! Подготовьтесь к захватывающим событиям и интересным развлечениям.

Что вас ждет в программе:

  • Rossomahaar – музыкальный номер, который погрузит вас в атмосферу пиратских приключений.
  • Сварга – зажигательное выступление, которое не оставит равнодушным никого!
  • Хрен – юмористический номер, который добавит остроты в ваше впечатление.
  • Набег на местный торговый порт – захватывающая сценка, где зрители станут свидетелями пиратского захвата.
  • Пляски под любимую музыку – возможность присоединиться к веселью и насладиться танцами!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Приходите 25 июля и воплотите свои мечты о пиратских приключениях!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Северный речной вокзал Москва, Ленинградское ш., 51
19:00 от 3500 ₽

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