Российская национальная музыкальная премия «Виктория»

Концертная программа «Виктория» — это суперзвездное шоу с участием выдающихся музыкантов. На сцене вы увидите: Григория Лепса, Диму Билана, Люсю Чеботину, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Анну Лорак, Михаила Шуфутинского и многих других.
14 марта на самой современной концертной площадке России, Live Arena, состоится торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2026». Это — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года, которое оценивает музыкальное творчество в стране.
Премия «Виктория» славится честностью, независимостью и открытостью, представляя все жанры музыкального искусства. Главным сюрпризом вечера станет объявление имен победителей.
В ходе церемонии будут объявлены победители в таких номинациях, как «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», «Поэт года», «Хип-Хоп исполнитель года», «Саундтрек года», «Городской романс года», «Танцевальный хит года», «Музыкальное видео года», «Композитор года», «Концерт года» и, конечно, «Песня Года»!
Это уникальное событие объединит лучшие песни и композиции в одном концерте! Зрители смогут насладиться живыми исполнениями популярных хитов и запоминающимся шоу, которое точно оставит яркие впечатления.