Концертная программа «Виктория» - звезды на одной сцене!

Концертная программа «Виктория» — это суперзвездное шоу с участием выдающихся музыкантов. На сцене вы увидите: Григория Лепса, Диму Билана, Люсю Чеботину, Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Анну Лорак, Михаила Шуфутинского и многих других.

Российская национальная музыкальная премия «Виктория 2026»

14 марта на самой современной концертной площадке России, Live Arena, состоится торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии «Виктория 2026». Это — одно из самых ожидаемых музыкальных событий года, которое оценивает музыкальное творчество в стране.

Премия «Виктория» славится честностью, независимостью и открытостью, представляя все жанры музыкального искусства. Главным сюрпризом вечера станет объявление имен победителей.

Номинации и результаты

В ходе церемонии будут объявлены победители в таких номинациях, как «Певица года», «Певец года», «Поп-группа года», «Лучшая рок-группа или рок-исполнитель», «Поэт года», «Хип-Хоп исполнитель года», «Саундтрек года», «Городской романс года», «Танцевальный хит года», «Музыкальное видео года», «Композитор года», «Концерт года» и, конечно, «Песня Года»!

Почему стоит посетить?

Это уникальное событие объединит лучшие песни и композиции в одном концерте! Зрители смогут насладиться живыми исполнениями популярных хитов и запоминающимся шоу, которое точно оставит яркие впечатления.