Выставка «Россия – моя история» в Новосибирске

Экспозиция «Россия – моя история. 1945–2022» открывает перед зрителем увлекательное путешествие по важнейшим периодам отечественной истории. Выставка охватывает события от победного 1945 года до эпохи перестройки, распада СССР и формирования нового государства – Российской Федерации.

Исторический контекст

В залах выставки посетители смогут увидеть мировых лидеров, которые влияли на судьбы народов после Второй мировой войны. Здесь отражены ключевые события: реализация советского ядерного проекта, космическая гонка и напряжение между двумя сверхдержавами, которые едва не привели к новой мировой войне.

Культурное и социальное наследие

Выставка также демонстрирует изменение облика родных просторов: типовые жилые дома, электрификация и быт советского человека, который вызывает ностальгические чувства у многих зрителей.

График работы выставки

Чтобы посетить выставку, уточняйте время работы в еженедельном расписании, которое публикуется в группе исторического парка «Россия – Моя история»: группа ВКонтакте.

Часы работы:

Среда - пятница: 10:00 - 18:00

Суббота - воскресенье: 11:00 - 19:00