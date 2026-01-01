Приглашаем вас присоединиться к увлекательному мероприятию в ресторане "Тиландер", где вы сможете создать свою уникальную собачку. Это отличная возможность проявить свои творческие навыки и провести время в компании друзей или семьи.
Мероприятие включает два формата занятий:
Каждый участник получит возможность развить свои артистические способности и уйти с оригинальным произведением искусства. Ресторан "Тиландер" предоставляет все необходимые материалы и инструменты, чтобы ваше творчество заблестело. Кроме того, атмосфера заведения с уютным интерьером создает идеальные условия для раскрепощенного самовыражения.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Ждем вас в ресторане "Тиландер"!