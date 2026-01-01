Создаем свою эксклюзивную собачку на мастер-классе в ресторане "Тиландер"

Приглашаем вас присоединиться к увлекательному мероприятию в ресторане "Тиландер", где вы сможете создать свою уникальную собачку. Это отличная возможность проявить свои творческие навыки и провести время в компании друзей или семьи.

Что вас ждет?

Мероприятие включает два формата занятий:

Флюид арт: За 30 минут вы освоите технику флюид арт, создавая яркие и необычные картины.

За 30 минут вы освоите технику флюид арт, создавая яркие и необычные картины. Роспись в индивидуальном дизайне: В этой сессии, длившейся 2-3 часа, вы сможете разработать уникальный дизайн своей собачки.

Почему стоит прийти?

Каждый участник получит возможность развить свои артистические способности и уйти с оригинальным произведением искусства. Ресторан "Тиландер" предоставляет все необходимые материалы и инструменты, чтобы ваше творчество заблестело. Кроме того, атмосфера заведения с уютным интерьером создает идеальные условия для раскрепощенного самовыражения.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события! Ждем вас в ресторане "Тиландер"!