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Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Tillander
Киноафиша Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Tillander

Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Tillander

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создайте свою уникальную собачку в ресторане Tillander

Приглашаем вас на творческое мероприятие, где вы сможете создать свою собственную эксклюзивную собачку в технике флюид арт! Это отличная возможность не только проявить свои художественные способности, но и провести время в приятной компании.

Длительность мероприятия

  • Флюид арт: 30 минут
  • Индивидуальная роспись: 2-3 часа

Что входит в билет?

  • Игрушка собачка: 23 см из винила
  • Консультация и инструктаж: от профессиональных художниц
  • Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор
  • Приятная атмосфера: интересная тусовка и новые знакомства
  • Антуражное пространство: для творческого процесса
  • Профессиональный фотосет: в группах от 12 человек
  • Пакет для картины: для удобства транспортировки
  • Фартук одноразовый: по запросу гостя

Интересные факты

Ресторан Tillander славится своей атмосферой и великолепным обслуживанием. Это идеальное место для того, чтобы отвлечься от повседневной рутины, насладиться творчеством и создать что-то уникальное своими руками.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и познакомиться с единомышленниками! Ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 5 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 12 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 3 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 17 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 24 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 ноября
Tillander Санкт-Петербург, Б.Морская, 28/13, Helen Hotel
19:00 от 3800 ₽

В ближайшие дни

Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
16+
Мастер-класс
Свидание в Тишине + мастер-класс (интеракивно-развлекательная экскурсия)
30 июля в 15:00 Музей «В Тишине»
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Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо «Все программы»: два мастер-класса + квест + интерактивная экскурсия
12 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
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