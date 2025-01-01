Приглашаем вас на творческое мероприятие, где вы сможете создать свою собственную эксклюзивную собачку в технике флюид арт! Это отличная возможность не только проявить свои художественные способности, но и провести время в приятной компании.
Ресторан Tillander славится своей атмосферой и великолепным обслуживанием. Это идеальное место для того, чтобы отвлечься от повседневной рутины, насладиться творчеством и создать что-то уникальное своими руками.
Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и познакомиться с единомышленниками! Ждем вас!