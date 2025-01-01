Создайте свою уникальную собачку в ресторане Tillander

Приглашаем вас на творческое мероприятие, где вы сможете создать свою собственную эксклюзивную собачку в технике флюид арт! Это отличная возможность не только проявить свои художественные способности, но и провести время в приятной компании.

Длительность мероприятия

Флюид арт: 30 минут

30 минут Индивидуальная роспись: 2-3 часа

Что входит в билет?

Игрушка собачка: 23 см из винила

23 см из винила Консультация и инструктаж: от профессиональных художниц

от профессиональных художниц Welcome drink: бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор

бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор Приятная атмосфера: интересная тусовка и новые знакомства

интересная тусовка и новые знакомства Антуражное пространство: для творческого процесса

для творческого процесса Профессиональный фотосет: в группах от 12 человек

в группах от 12 человек Пакет для картины: для удобства транспортировки

для удобства транспортировки Фартук одноразовый: по запросу гостя

Интересные факты

Ресторан Tillander славится своей атмосферой и великолепным обслуживанием. Это идеальное место для того, чтобы отвлечься от повседневной рутины, насладиться творчеством и создать что-то уникальное своими руками.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события и познакомиться с единомышленниками! Ждем вас!