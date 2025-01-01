Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Сплетни by Anna Asti

Создаем свою эксклюзивную собачку в ресторане Сплетни by Anna Asti

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое подарит вам возможность создать собственную собачку методом флюид арт! Присоединяйтесь к нам в ресторане «Сплетни by Anna Asti», где вы сможете выразить свою креативность и насладиться атмосферой творчества.

О мероприятии

Под руководством профессиональных художниц вы сможете через техники флюид арта создать свою уникальную игрушку-собаку высотой 23 см из винила. Длительность самого процесса составляет приблизительно 30 минут, а роспись в индивидуальном дизайне займет 2-3 часа.

Что входит в билет?

Игрушка собачка 23 см из винила

Консультация и инструктаж от профессиональных художниц

Welcome drink: бокал вина, игристого или выбор между чаем и кофе

Интересная и красивая тусовка, возможность завести новых друзей

Антуражное пространство для творчества

Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек)

Пакет для вашей картины

Одноразовый фартук (по запросу)

Почему это стоит посетить?

Это не только возможность проявить свои творческие способности, но и шанс провести время в веселой компании единомышленников. Погрузитесь в мир искусства и насладитесь атмосферой единства и дружбы.

Не упустите возможность принять участие в этом замечательном событии! Увидимся в «Сплетни by Anna Asti»!