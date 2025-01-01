Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Сплетни by Anna Asti

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое подарит вам возможность создать собственную собачку методом флюид арт! Присоединяйтесь к нам в ресторане «Сплетни by Anna Asti», где вы сможете выразить свою креативность и насладиться атмосферой творчества.
Под руководством профессиональных художниц вы сможете через техники флюид арта создать свою уникальную игрушку-собаку высотой 23 см из винила. Длительность самого процесса составляет приблизительно 30 минут, а роспись в индивидуальном дизайне займет 2-3 часа.
Это не только возможность проявить свои творческие способности, но и шанс провести время в веселой компании единомышленников. Погрузитесь в мир искусства и насладитесь атмосферой единства и дружбы.
Не упустите возможность принять участие в этом замечательном событии! Увидимся в «Сплетни by Anna Asti»!