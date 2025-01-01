Меню
Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Сплетни by Anna Asti
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создаем свою эксклюзивную собачку в ресторане Сплетни by Anna Asti

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, которое подарит вам возможность создать собственную собачку методом флюид арт! Присоединяйтесь к нам в ресторане «Сплетни by Anna Asti», где вы сможете выразить свою креативность и насладиться атмосферой творчества.

О мероприятии

Под руководством профессиональных художниц вы сможете через техники флюид арта создать свою уникальную игрушку-собаку высотой 23 см из винила. Длительность самого процесса составляет приблизительно 30 минут, а роспись в индивидуальном дизайне займет 2-3 часа.

Что входит в билет?

  • Игрушка собачка 23 см из винила
  • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
  • Welcome drink: бокал вина, игристого или выбор между чаем и кофе
  • Интересная и красивая тусовка, возможность завести новых друзей
  • Антуражное пространство для творчества
  • Профессиональный фотосет в группах (от 12 человек)
  • Пакет для вашей картины
  • Одноразовый фартук (по запросу)

Почему это стоит посетить?

Это не только возможность проявить свои творческие способности, но и шанс провести время в веселой компании единомышленников. Погрузитесь в мир искусства и насладитесь атмосферой единства и дружбы.

Не упустите возможность принять участие в этом замечательном событии! Увидимся в «Сплетни by Anna Asti»!

В других городах

Санкт-Петербург, 28 августа
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Сплетни by Anna Asti Санкт-Петербург, Конюшенная пл., 2, литера Г
19:00 от 3800 ₽

