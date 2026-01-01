Создайте свою уникальную собачку в ресторане Сплетни Баре

Приглашаем вас принять участие в захватывающем мероприятии по созданию эксклюзивной игрушки-собачки в технике флюид арт. Это занятие подарит вам не только удовольствие от творчества, но и возможность завести новых друзей!

Что вас ожидает?

Флюид арт: 30 минут на создание вашей уникальной игрушки.

30 минут на создание вашей уникальной игрушки. Индивидуальный дизайн: Роспись игрушки займет всего 2-3 часа.

Роспись игрушки займет всего 2-3 часа. Игрушка: Виниловая собачка высотой 23 см, которую вы сами раскрасите!

Виниловая собачка высотой 23 см, которую вы сами раскрасите! Консультация: Профессиональные художницы помогут вам на каждом этапе.

Профессиональные художницы помогут вам на каждом этапе. Депозит: 500 рублей на меню.

500 рублей на меню. Приятное общение: Создайте новую дружбу в творческой обстановке.

Создайте новую дружбу в творческой обстановке. Антураж: Уютное пространство для творчества создаст вдохновляющую атмосферу.

Уютное пространство для творчества создаст вдохновляющую атмосферу. Фотосет: Профессиональная фотосессия для групп от 12 человек.

Профессиональная фотосессия для групп от 12 человек. Дополнительно: Пакет для картины и одноразовый фартук (по запросу).

Не упустите возможность попробовать что-то новое и креативное — ждём вас на нашем мероприятии!