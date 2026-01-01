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Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Сплетни Бар Анны Асти от Артвайбс
Киноафиша Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Сплетни Бар Анны Асти от Артвайбс

Роспись собачки Ballon Dog в ресторане Сплетни Бар Анны Асти от Артвайбс

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте свою уникальную собачку в ресторане Сплетни Баре

Приглашаем вас принять участие в захватывающем мероприятии по созданию эксклюзивной игрушки-собачки в технике флюид арт. Это занятие подарит вам не только удовольствие от творчества, но и возможность завести новых друзей!

Что вас ожидает?

  • Флюид арт: 30 минут на создание вашей уникальной игрушки.
  • Индивидуальный дизайн: Роспись игрушки займет всего 2-3 часа.
  • Игрушка: Виниловая собачка высотой 23 см, которую вы сами раскрасите!
  • Консультация: Профессиональные художницы помогут вам на каждом этапе.
  • Депозит: 500 рублей на меню.
  • Приятное общение: Создайте новую дружбу в творческой обстановке.
  • Антураж: Уютное пространство для творчества создаст вдохновляющую атмосферу.
  • Фотосет: Профессиональная фотосессия для групп от 12 человек.
  • Дополнительно: Пакет для картины и одноразовый фартук (по запросу).

Не упустите возможность попробовать что-то новое и креативное — ждём вас на нашем мероприятии!

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