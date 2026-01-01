Создайте свою уникальную собачку в ресторане Сплетни Баре
Приглашаем вас принять участие в захватывающем мероприятии по созданию эксклюзивной игрушки-собачки в технике флюид арт. Это занятие подарит вам не только удовольствие от творчества, но и возможность завести новых друзей!
Что вас ожидает?
- Флюид арт: 30 минут на создание вашей уникальной игрушки.
- Индивидуальный дизайн: Роспись игрушки займет всего 2-3 часа.
- Игрушка: Виниловая собачка высотой 23 см, которую вы сами раскрасите!
- Консультация: Профессиональные художницы помогут вам на каждом этапе.
- Депозит: 500 рублей на меню.
- Приятное общение: Создайте новую дружбу в творческой обстановке.
- Антураж: Уютное пространство для творчества создаст вдохновляющую атмосферу.
- Фотосет: Профессиональная фотосессия для групп от 12 человек.
- Дополнительно: Пакет для картины и одноразовый фартук (по запросу).
Не упустите возможность попробовать что-то новое и креативное — ждём вас на нашем мероприятии!