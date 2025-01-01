Создайте свою эксклюзивную собачку в ресторане «Большая Кухня»

Приглашаем вас на уникальное творческое мероприятие, где каждый сможет создать свою собственную собачку в технике флюид арт. Это отличный способ провести время в компании единомышленников и проявить свои художественные способности!

Подробности мероприятия

Длительность: Флюид арт: 30 минут Индивидуальная роспись: 2-3 часа

Что входит в билет: Игрушка-собачка размером 23 см из винила Консультация и инструктаж от профессиональных художниц Welcome drink (бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор) Интересная тусовка с новыми друзьями Антуражное пространство для творчества Профессиональный фотосет в группах от 12 человек Пакет для картины Одноразовый фартук (по запросу)



Почему стоит прийти?

Это мероприятие — не только возможность создать уникальный арт-объект, но и шанс познакомиться с интересными людьми. Вдохновляющая атмосфера и профессиональные художницы помогут вам раскрыть свои таланты. Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием!

Где и когда?

Место проведения: ресторан «Большая Кухня». Дата и время мероприятия уточняйте на официальном сайте ресторана.