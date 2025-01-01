Приглашаем вас на уникальное творческое мероприятие, где каждый сможет создать свою собственную собачку в технике флюид арт. Это отличный способ провести время в компании единомышленников и проявить свои художественные способности!
Это мероприятие — не только возможность создать уникальный арт-объект, но и шанс познакомиться с интересными людьми. Вдохновляющая атмосфера и профессиональные художницы помогут вам раскрыть свои таланты. Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием!
Место проведения: ресторан «Большая Кухня». Дата и время мероприятия уточняйте на официальном сайте ресторана.