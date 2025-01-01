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Роспись собачки Ballon Dog в ресторане «Большая Кухня»
Киноафиша Роспись собачки Ballon Dog в ресторане «Большая Кухня»

Роспись собачки Ballon Dog в ресторане «Большая Кухня»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Создайте свою эксклюзивную собачку в ресторане «Большая Кухня»

Приглашаем вас на уникальное творческое мероприятие, где каждый сможет создать свою собственную собачку в технике флюид арт. Это отличный способ провести время в компании единомышленников и проявить свои художественные способности!

Подробности мероприятия

  • Длительность:
    • Флюид арт: 30 минут
    • Индивидуальная роспись: 2-3 часа
  • Что входит в билет:
    • Игрушка-собачка размером 23 см из винила
    • Консультация и инструктаж от профессиональных художниц
    • Welcome drink (бокал вина, игристого, чай или кофе на выбор)
    • Интересная тусовка с новыми друзьями
    • Антуражное пространство для творчества
    • Профессиональный фотосет в группах от 12 человек
    • Пакет для картины
    • Одноразовый фартук (по запросу)

Почему стоит прийти?

Это мероприятие — не только возможность создать уникальный арт-объект, но и шанс познакомиться с интересными людьми. Вдохновляющая атмосфера и профессиональные художницы помогут вам раскрыть свои таланты. Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием!

Где и когда?

Место проведения: ресторан «Большая Кухня». Дата и время мероприятия уточняйте на официальном сайте ресторана.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
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19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Большая кухня Санкт-Петербург, Лиговский просп., 30а, ТРЦ «Галерея», 5 этаж
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Санкт-Петербург, 11 сентября
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Санкт-Петербург, 18 сентября
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19:00 от 3800 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
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Санкт-Петербург, 2 октября
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Санкт-Петербург, 9 октября
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